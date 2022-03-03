我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報：俄只認498戰死 攻陷赫爾松成焦土陷阱？

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

長江考古 揭秘清代木質沉船 動用巨無霸「抓娃娃機」

中國新聞組／上海3日電
「長江口二號」古船正式開始打撈，上海將採用「弧形梁非接觸文物整體打撈技術」來打撈這艘木質古帆船。（新華社）
「長江口二號」古船正式開始打撈，上海將採用「弧形梁非接觸文物整體打撈技術」來打撈這艘木質古帆船。（新華社）

中國規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程——「長江口二號」古船考古與文物保護項目，日前在上海正式啟動，掀開長江口二號古船自發現後塵封近8年的神秘面紗。

中新社報導，長江口二號古船為木質帆船，年代為清代同治時期，殘長約38.5米、殘寬約7.8米，有31個艙室；沉船上部的尖艏、攬樁、主桅桿、左右舷、上甲板等結構完整，疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

在其中4個艙室的小範圍清理中，發現碼放整齊的景德鎮窑瓷器等精美文物，船體及周圍還出土紫砂器、越南產水煙罐等大量文物；而古船中部分出水瓷器底書「同治年製」款，也為古船的斷代提供依據。

長江口二號古船，是繼35年前發現的廣東宋代「南海一號」沉船之後，中國水下考古又一里程碑式發現。長江口二號古船是目前中國乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的古代木質沉船之一。

央視新聞報導，由於長江口二號古船受水流沖刷嚴重，船體面臨嚴重安全威脅。此次採整體打撈方式，以世界首創的技術方案——「弧形梁非接觸文物整體遷移技術」打撈，最大程度保護這一珍貴遺產。

據了解，現場裝設類似「抓娃娃機」般的巨型塔式起重機，此前以等比例模型進行測試，確保正式打撈時能將沉船完整保存上岸。

將以頂進發射機架驅動22根巨型「弧形梁」，在古船底部形成長51米、寬19米、高9米巨大弧形沉箱，把古船及附著的厚泥沙與海水包裹起來，加上打撈設備的重量，沉箱總重量近1萬噸。

此次長江口二號古船整體打撈遷移工程，集成當前世界最先進的打撈工藝、技術路線、設備製造於一體。沉箱出水後，將嚴絲合縫嵌入量身定製一艘「中部開口」的工程船，駛往目的地。

按照計畫，長江口二號古船有望在2022年年底之前完成打撈與遷移任務。目前，上海市已決定選址楊浦濱江上海船廠舊址，籌建長江口二號古船博物館

清朝木質古沉船「長江口二號」啟動整體打撈與保護工程。（新華社）
清朝木質古沉船「長江口二號」啟動整體打撈與保護工程。（新華社）
海上等比例打撈試驗現場。（取材自央視）
海上等比例打撈試驗現場。（取材自央視）

越南 博物館

上一則

香港監獄爆發新冠疫情 李卓人、何俊仁也傳確診

延伸閱讀

吳哥文物洛市全球首展 探索柬埔寨失落的神秘帝國

吳哥文物洛市全球首展 探索柬埔寨失落的神秘帝國
庫克船長的奮進號找到了？美澳專家各執一詞

庫克船長的奮進號找到了？美澳專家各執一詞
茂比利70號大火兩周年 華人博物館修復文物故事 線上展出

茂比利70號大火兩周年 華人博物館修復文物故事 線上展出
文物對話一覽台灣史 故宮＋台博＋台史博首度聯展

文物對話一覽台灣史 故宮＋台博＋台史博首度聯展

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高