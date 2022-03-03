長江考古 揭秘清代木質沉船 動用巨無霸「抓娃娃機」

「長江口二號」古船正式開始打撈，上海將採用「弧形梁非接觸文物整體打撈技術」來打撈這艘木質古帆船。（新華社）

中國規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程——「長江口二號」古船考古與文物保護項目，日前在上海正式啟動，掀開長江口二號古船自發現後塵封近8年的神秘面紗。

中新社報導，長江口二號古船為木質帆船，年代為清代同治時期，殘長約38.5米、殘寬約7.8米，有31個艙室；沉船上部的尖艏、攬樁、主桅桿、左右舷、上甲板等結構完整，疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

在其中4個艙室的小範圍清理中，發現碼放整齊的景德鎮窑瓷器等精美文物，船體及周圍還出土紫砂器、越南 產水煙罐等大量文物；而古船中部分出水瓷器底書「同治年製」款，也為古船的斷代提供依據。

長江口二號古船，是繼35年前發現的廣東宋代「南海一號」沉船之後，中國水下考古又一里程碑式發現。長江口二號古船是目前中國乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的古代木質沉船之一。

央視新聞報導，由於長江口二號古船受水流沖刷嚴重，船體面臨嚴重安全威脅。此次採整體打撈方式，以世界首創的技術方案——「弧形梁非接觸文物整體遷移技術」打撈，最大程度保護這一珍貴遺產。

據了解，現場裝設類似「抓娃娃機」般的巨型塔式起重機，此前以等比例模型進行測試，確保正式打撈時能將沉船完整保存上岸。

將以頂進發射機架驅動22根巨型「弧形梁」，在古船底部形成長51米、寬19米、高9米巨大弧形沉箱，把古船及附著的厚泥沙與海水包裹起來，加上打撈設備的重量，沉箱總重量近1萬噸。

此次長江口二號古船整體打撈遷移工程，集成當前世界最先進的打撈工藝、技術路線、設備製造於一體。沉箱出水後，將嚴絲合縫嵌入量身定製一艘「中部開口」的工程船，駛往目的地。

按照計畫，長江口二號古船有望在2022年年底之前完成打撈與遷移任務。目前，上海市已決定選址楊浦濱江上海船廠舊址，籌建長江口二號古船博物館 。