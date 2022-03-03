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最美防疫夫妻檔 東莞護士「偷拍」值勤警察老公照暴紅

中國新聞組／北京3日電
護士老婆在核酸檢測點拍下在同個地點值勤的警察老公的「偷拍夫妻照」，被網民盛讚是「最美防疫夫妻檔」。（取材自微博）
護士老婆在核酸檢測點拍下在同個地點值勤的警察老公的「偷拍夫妻照」，被網民盛讚是「最美防疫夫妻檔」。（取材自微博）

廣東新冠疫情持續，許多醫護、警察投入抗疫。日前一張護士老婆在核酸檢測點，拍下在同個地點值勤的警察老公的「偷拍夫妻照」暴紅，被網民盛讚是「最美防疫夫妻檔」。

香港01報導，擔任企石醫院醫護人員的林麗雲2月27日在核酸檢測點值勤的時候，意外發現擔任警察的老公也被派到同個地點值勤。她怕打擾老公，偷偷拍了一張夫妻照，上傳網路意外暴紅。林麗雲透露，自己一早起床，先送了兩個孩子到娘家後，就趕赴核酸檢測點工作。

林麗雲表示，自己上午忙完後，正打算中午休息一下卻意外看到老公的身影。她透露，因為老公投身抗疫前線，二人已好幾天沒見面，但林麗雲仍一眼就認出老公劉惠謙。「雖然只是一個背影，但肯定錯不了。」

林麗雲說，自己有想過要去過去擁抱老公，由於他仍在值勤，就忍住了。「這也算是偶遇吧，雖然我知道他肯定也在抗疫一線忙碌，但確實沒有想到同在一個檢測點，所以當時還是挺激動的。」

據報導，劉惠謙是企石公安分局指揮中心科技中隊的副中隊長，參警21個年頭，被同事們親切喊「謙叔」。當天他一早就到現場安排檢查現場設施、安排人員崗位，提醒現場排隊民眾保持社交距離、戴上口罩。

劉惠謙表示，當時不知道老婆就在身後，更不知道她拍了照片。對於這張照片他也只有傻笑，沒有多做回應。網民紛紛稱讚兩人是「最美抗疫夫妻」，感謝他們投身抗疫工作。

檢測 警察 公安

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