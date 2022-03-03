年長者未打染新冠疫苗 專家：病死率高18倍

中國國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光。（取材自國新網）

中國新冠疫情 持續，上海市衛健委主任鄔驚雷2日表示，接種疫苗 可有效降低患病風險，減少重症和死亡發生。他並引用數據，指出染疫的年長人群，未接種疫苗的病死率高於接種人群18倍。另外，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光表示，不久會有「中國式」與病毒共存。

澎湃新聞報導，鄔驚雷提到，2日通報新增7件新冠肺炎確診病例，其中六人已完成接種兩劑或三劑新冠病毒疫苗，症狀均為輕微或無症狀。他指出，接種疫苗是預防傳染病的最有效手段之一，鄔驚雷還引用數據表示，完成接種免疫六個月內，可以使確診者發生肺炎（普通型及以上）風險降低60%。根據相關城市數據顯示，感染新冠病毒的年長人群，沒有接種疫苗的病死率明顯高於接種過疫苗的人群，兩者相差18倍。

另外，中國的防疫 政策仍為「動態清零」，但中國國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光近日表示，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

據曾光的微博指出，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永久不變。在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。但他也強調，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中國而言風險很大，不宜隨之起舞。

曾光說，中國在「動態清零」下，自然感染率比西方國家低千百倍，中國人民的防疫屏障完全靠的是疫苗接種。自然感染率低，在過去是赫赫戰果現在卻是「軟肋」，何況疫苗接種尚有漏洞，如老年人和慢性病患者的疫苗接種率還不夠高、接種疫苗後抗體會在數月後減退、國際公認的序貫免疫接種在中國剛剛起步。

曾光認為，目前中國的「動態清零」定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。