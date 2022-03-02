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外賣食物袋須封籤 浙江新制上路 店家違規最重罰500元

中國新聞組／北京2日電
浙江省今天起實施新制，外賣店家必須在配送食物袋口加貼封籤。(視頻截圖)
浙江省今天起實施新制，外賣店家必須在配送食物袋口加貼封籤。(視頻截圖)

浙江省3月1日起實施新制，外賣店家必須在配送食物袋口加貼封籤，消費者若發現封籤不完整或破損，有權拒絕簽收。店家若違規且逾期未改善，最高可處罰款人民幣500元。

「浙江省電子商務條例」3月1日起實施。根據相關規定，外賣店家未公開食品加工製作現場或者未對配送食物袋口用封籤封口，將由市場監督管理部門責令限期改善；逾期不改善者，可處200元以上、500元以下罰款。外送員有權拒送未用封籤的外賣餐食；消費者也有權拒收。

綜合IT之家、杭州網、澎湃新聞等媒體報導，外賣封籤是一次性封口包件，目的是為了保障外賣配送環節的食品安全，防止外送餐食在運送過程中被破壞。

同時，外賣封籤一旦貼上，就不能完整地不留痕跡撕下來，很大程度上可以保證外賣的安全和衛生。對於浙江省新制，民眾多表肯定，期待可以推廣到其他省區。

杭州市市場監督管理局人員今天上午前往外賣店家檢查，多個店家知悉新規也合規；有一家店家則僅用釘書機簡單釘上外賣袋子口，沒有使用外賣封籤，執法人員於是現場開出改善通知書，要求在3月7日前改善完成，逾期不改將依規定開罰。

相關人員說，外賣封籤主要針對餐飲外賣店，例如：炒菜、麵線、甜品等，水果店、藥店等不在要求範圍內。目前杭州市大約有2萬2000家外賣餐飲店家，約9成多已經使用外賣封籤，但仍有少部分店家未符規定未使用。

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