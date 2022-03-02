我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄烏戰助漲 中國大媽進場搶買金條 銀行：庫存快賣光

中國新聞組／北京2日電
顧客在海南海口市的免稅城選購黃金飾品。（中新社）
顧客在海南海口市的免稅城選購黃金飾品。（中新社）

俄羅斯入侵烏克蘭，黃金價格創2021年1月以來新高，每盎司直逼2000美元大關。據媒體報導，俄烏開打後，中國大媽們又進場了，金市交易明顯熱絡；有銀行表示，金條庫存快要賣光了。

綜合中國證券報、證券時報等媒體報導，隨著俄烏衝突局勢升高，全球避險情緒升溫，金價被不斷推高。本月24日，俄羅斯侵烏當天，黃金現貨最高觸及1974.27美元/盎司，創2021年1月以來新高。

截至1日晚7時20分，黃金現貨報1921.61美元/盎司；COMEX黃金報1925.4美元/盎司，均呈微幅上漲。

據報導，近日在中國最大的珠寶交易市場—深圳市水貝國際珠寶交易中心，場內人流絡繹不絕，部分金鋪再現顧客排隊買單的盛況。

北京、成都多家金店、銀行和當鋪顯示，在「買漲不買跌」的心態影響下，黃金產品更暢銷了。其中，金條價格穩步上漲中。

成都一環路上的交通銀行工作人員表示，之前金條價格為每克380元人民幣（約60萬美元）左右，近期出現上漲，目前在每克390元左右。

位於成都市中心的中國銀行工作人員稱：「當前金條價格的即時報價是每克400元，是2022年以來的高點。」

中國銀行的工作人員說：「近期金價上漲後，買金條的人特別多，我們的庫存都要賣完了，已經補了幾次貨。買金條的客戶主要是中老年人，他們有閒錢就會來買一點放著。」

北京周生生一名員工也表示，近期黃金價格維持高位，金條銷售量明顯增加，若客戶是出於保值增值目的，建議購買投資金條。

此外，多家金店、當鋪指出，黃金價格一路走高，近期黃金回收價格出現明顯上漲，這也導致來店人數比以前增多。上海一家黃金回收點的負責人說，俄烏發生衝突第一天時，前來諮詢黃金回收的客人是最多的。

展望後市，中國業內人士普遍認為，黃金價格波動幅度較大，整體略偏向多頭，但操作難度較大。

金價 北京 俄羅斯

上一則

增3.2萬確診 港大建議延後普篩 料第5波恐430萬人染疫

下一則

貴州滅門案3死 女童逃20米喊「救命」仍被殺

延伸閱讀

澤倫斯基：俄須先停炸烏克蘭城市 才可續談停戰

澤倫斯基：俄須先停炸烏克蘭城市 才可續談停戰
圍城戰 俄軍集結攻基輔

圍城戰 俄軍集結攻基輔
俄烏開戰黃金漲 中國大媽又進場

俄烏開戰黃金漲 中國大媽又進場
俄烏戰爭啟示：歐洲欲擺脫能源箝制 核電成選項

俄烏戰爭啟示：歐洲欲擺脫能源箝制 核電成選項

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄