清零轉向？中專家：合適時機提出「中國式共存」路線

中國本土疫情持續，流行病學專家曾光發文說，中國在不久的將來，會在合適的時間點，展示「中國式與病毒共存」的路線圖。取材自澎湃新聞

中國流行病學專家曾光昨發文說，中國在不久的將來，會在合適的時間點，展示「中國式與病毒共存」的路線圖。他還說，動態清零是在特定時期內的防疫 對策，不會永久不變。

據聯合早報，曾光昨在微博發文稱，在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。但他也強調，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中國而言風險很大，不宜隨之起舞。

曾光說，中國在動態清零下，自然感染率比西方國家低千百倍，中國人民的防疫屏障完全靠的是疫苗 接種。自然感染率低，這在過去是赫赫戰果，可現在卻是軟肋，何況疫苗接種尚有漏洞，如老年人和慢性病患者的疫苗接種率還不夠高、接種疫苗後抗體會在數月後減退。

他表示，西方國家率先邁出了與病毒共存的實踐探索步伐，風險很大，勇氣可嘉，但中國應以冷靜和虛心的態度去觀察、借鑑西方國家的經驗和教訓，完全沒有必要在全球疫情 的高峰期打開國門，也不宜於冬天末春初呼吸道傳染病傳播的季節放寬防控措施。

曾光認為，目前中國的動態清零政策不會永遠保持不變，在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。