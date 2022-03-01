90後急脫單 成為一線城市相親主力 她繳1.4萬見4男

呼和浩特舉辦日前相親會，年輕人在相親會上交談。（中新社）

隨著最年輕的一批90後都已經大學畢業，婚戀需求直線上升，但高學歷導致畢業時間晚、高壓力工作導致交際圈縮小，90後如今已經成為一線城市相親市場上的主力。

91年的林怡（以下均為化名）24歲起就開始相親，彼時她剛剛研究生畢業來到深圳，大約一個月一次的相親頻率，持續了好幾年，像她這樣的90後開始成為相親市場上的主流群體。

棱鏡·騰訊小滿工作室指出，「單身青年自救平台」近期發布的一份「2021年高學歷青年婚戀交友行為報告」顯示，在當前的婚戀市場中，25-33歲的男女最多。其中30歲及以下的女性用戶占比60%；30歲及以下的男性用戶占比51.9%。女性相對男性更早進入婚戀市場，婚育方面所面臨的年齡壓力更大。

到了27歲之後，林怡想脫單的心情更急迫了，她也去考察了一圈互聯網相親機構。30歲的她終於成為了一家新型相親平台的付費會員。一次交1萬3999元的會員費，保證安排約見4個人，平均見一個人需要花費3500元，這在行業裡算是比較低的價格了。

92年的上海白領蘇慧從27歲開始在網上相親，讓她認識到「越早越有選擇權」。她注意到，在上海相親市場上，女多男少的現象非常嚴重。

令蘇慧吃驚的是，這家機構只對女生收費，對男生則是免費，背後的原因也是由於市場上優質男生太稀缺。

事實上，不只是上海，一線城市相親市場普遍面臨「女多男少」的性別失衡現狀。在「單身青年自救平台」、「陌上花開HIMMR」舉辦的線下活動報名時，女生的名額基本上秒光，而男生則需要「千呼萬喚始出來」。