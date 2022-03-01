我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登國情咨文將力倡整頓海運業 促國會通過新法

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

90後急脫單 成為一線城市相親主力 她繳1.4萬見4男

中國新聞組／北京1日電
呼和浩特舉辦日前相親會，年輕人在相親會上交談。（中新社）
呼和浩特舉辦日前相親會，年輕人在相親會上交談。（中新社）

隨著最年輕的一批90後都已經大學畢業，婚戀需求直線上升，但高學歷導致畢業時間晚、高壓力工作導致交際圈縮小，90後如今已經成為一線城市相親市場上的主力。

91年的林怡（以下均為化名）24歲起就開始相親，彼時她剛剛研究生畢業來到深圳，大約一個月一次的相親頻率，持續了好幾年，像她這樣的90後開始成為相親市場上的主流群體。

棱鏡·騰訊小滿工作室指出，「單身青年自救平台」近期發布的一份「2021年高學歷青年婚戀交友行為報告」顯示，在當前的婚戀市場中，25-33歲的男女最多。其中30歲及以下的女性用戶占比60%；30歲及以下的男性用戶占比51.9%。女性相對男性更早進入婚戀市場，婚育方面所面臨的年齡壓力更大。

到了27歲之後，林怡想脫單的心情更急迫了，她也去考察了一圈互聯網相親機構。30歲的她終於成為了一家新型相親平台的付費會員。一次交1萬3999元的會員費，保證安排約見4個人，平均見一個人需要花費3500元，這在行業裡算是比較低的價格了。

92年的上海白領蘇慧從27歲開始在網上相親，讓她認識到「越早越有選擇權」。她注意到，在上海相親市場上，女多男少的現象非常嚴重。

令蘇慧吃驚的是，這家機構只對女生收費，對男生則是免費，背後的原因也是由於市場上優質男生太稀缺。

事實上，不只是上海，一線城市相親市場普遍面臨「女多男少」的性別失衡現狀。在「單身青年自救平台」、「陌上花開HIMMR」舉辦的線下活動報名時，女生的名額基本上秒光，而男生則需要「千呼萬喚始出來」。

上一則

清零轉向？中專家：合適時機提出「中國式共存」路線

延伸閱讀

溫碧霞上海酒店隔離 生活充實PO「瑜伽服辣照」

溫碧霞上海酒店隔離 生活充實PO「瑜伽服辣照」
首登大銀幕 鄭雲龍自爆感情上會主動出擊

首登大銀幕 鄭雲龍自爆感情上會主動出擊
55歲上海華婦沈紅珍 失蹤近一個月尋回

55歲上海華婦沈紅珍 失蹤近一個月尋回
濟南36歲海歸男 8年相親125次…情人節也在相親

濟南36歲海歸男 8年相親125次…情人節也在相親

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官