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帶娃空檔 八旬歲婦成「灶台作家」…首部小說賣破8萬本

中國新聞組／上海1日電
2020年楊本芬在青苑書店為讀者簽名。（取材自新民晚報）
2020年楊本芬在青苑書店為讀者簽名。（取材自新民晚報）

今年82歲的楊本芬，自從退休後，就到南京替女兒照顧孩子。在做家務的空檔，她在廚房以板凳為桌，用文字記錄下離世母親的坎坷人生，足足寫下8公斤重的稿紙，因此被讀者稱為「灶台邊的女作家」。2020年，當時80歲的她首部小說得以出版，銷量高達8萬多本。

揚子晚報報導，出生湖南的楊本芬曾種過地、當過加油站工人，婚後生兒育女，一直忙於生計，看似與文學無關。在照顧外孫女的空檔，她最喜歡沈浸在書本裡。

在讀完野夫的《江上的母親》，她想起自己不久前去世的母親，「我意識到，如果沒人記下一些事情，媽媽在這個世界上的痕跡也終將消失」。

自從有了寫作的念頭，就再也沒法按下去。在女兒家，廚房大概四平方米，由狹長的陽台改造而成，水池、灶台和冰箱占據了大部分的空間，容不下一張桌子。她坐在一張板凳上，以另一張略高的凳子為桌，在稿紙上書寫一家人的故事，除了自己的母親和哥哥，還寫了鄰居講述的所見所聞。

楊本芬的女兒名叫章紅，也是一名作家。在章紅的眼中，母親是一位熱愛讀書的家庭主婦，只是因為當時生活貧苦，沒有條件學習，「但她看過很多書，也很愛跟別人講書，小時候我們家附近有人淘到新書，她就會用針線活幫人繡花來締結交情，拿東西去跟別人換書」。

楊本芬80歲解鎖作家身分。（取材自新民晚報）
楊本芬80歲解鎖作家身分。（取材自新民晚報）

一年過去，楊本芬寫出了去世母親的一生，還繼續書寫其他親人的故事。而章紅也成了母親最可靠的助手，那時候楊本芬不會用電腦，也沒學過拼音，章紅就幫母親把文字發到網上，「沒有想過要出版，只是用我的網路帳號以回憶錄的形式慢慢對外發表」。

章紅說，現在母親已經學會電腦打字，不過不是為了寫作，而是為了回覆網友的評論，「我把她寫的內容發布在網上後，有很多人過來留言，我母親的觀念是，別人哪怕只寫了一個字都應該回覆，這樣才能對得住別人的關心」。

2020年6月，那年楊本芬80歲，她的第一本文學作品《秋園》終於出版了。女兒把一本實體書放到她的桌上，她才相信一切都是事實，她才知道很多年輕人在看她的書。

《秋園》出版後，便獲得該年度豆瓣圖書排行榜「中國文學」第二名。豆瓣評分高達8.9，迄今印刷8.8萬冊。章紅稱讚：「這對一個作家而言，是一個非常了不得的成績。」

楊本芬的小說《秋園》銷售不錯。（取材自新民晚報）
楊本芬的小說《秋園》銷售不錯。（取材自新民晚報）

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