武大靖大眾臉？竟「撞臉」景區神像…本人回覆：啊啊啊

景區石像撞臉武大靖？網友P圖比對一下。（取材自齊魯晚報）

日前剛結束的北京冬奧 ，男子速滑選手武大靖再度為中國隊帶回一面金牌。隨著武大靖走紅，濟南一景區也火了，有網友在社交平台說，在濟南某景區發現了神似武大靖的石像，被網友戲稱「武大靖濟南分靖」。連武大靖本人也在評論區回覆了，「啊啊啊啊」，更是讓網友笑開懷。

齊魯晚報報導，這陣子，大家都說「武大靖很忙」，因為前段時間武大靖歪嘴喝水、拍賣金墩墩的消息頻頻上熱搜。還有人說，也要讓雕塑 做出舉手喝水的動作，才能驗證這是「濟南分靖」，才能稱得上是「奪筍吶」。

評論區有網友將武大靖的照片與石像的照片合成在一起，在留言區更是被刷了一波「好像」、「確認無誤」的留言。

不僅僅是這次，武大靖的「大眾臉」被網友玩壞了。前段時間，常州一貓咪因為撞臉武大靖走紅 。武大靖本人也來到視頻下面評論：「是不過分了，怎麽都說像我」

很多網友說，武大靖跟《鹿鼎記》中的「胖頭陀」長相神似，也有人說他跟新疆 男籃隊長可蘭白克像是兄弟。

還有眼尖的網友發現，武大靖跟「元芳」的長相也有幾分相似。還有人說武大靖長得好像老友記的Ross，還有人調侃他，「在備賽期間咋還去演《老友記》了呢？」

不少人誇武大靖有「兩幅面孔」，賽場上讓人直呼「好颯」，下一秒就是「喜劇人」。