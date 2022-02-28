上海再現排隊買房 有錢進不了售樓處 認購玩「躲貓貓」

奧林匹克花園三期認購首日。（取材自時代周報）

2022年上海新房市走向「小陽春」，市場供不應求，熱門樓盤再現百人排隊買房，有錢也進不了售樓處，認購玩了起「躲貓貓」。

時代周報報導，上海近日有一批38個新盤入市，各大新盤售樓處，都在周末迎來看房人流高峰。

其中，外郊環新盤天安象嶼 · 西江悅突擊開盤，開放樣板間首日驗資逾90組 ，未預約的客戶只能在大門口等候。而市中心新盤則供不應求，購房者不得不起早排隊，與開發商 「鬥智鬥勇」，只為獲得認購資格。

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報導說，位於外郊環之外的寶山美蘭湖板塊，迎來全新樓盤天安象嶼 · 西江悅。大批購房者湧入售樓處，未預約的客戶只能擠在大門口等候；購房者趙梅（化名）透露，國企背書，加上4.2 萬元 / 平方米的洋房均價，的確吸引人。

不少熱點區域都有新盤入市，市中心均價10萬元 / 平方米以上，新盤數量雖有所減少，但熱度依然很高。

位於松江九亭板塊的奧林匹克花園三期項目，約有百名購房者在售樓處門口排隊等待進入。購房者王靜（化名）表示，今天她特地請假，從上午9點開始排隊，但開發商一直不讓購房者進去交認購材料。

「銷售不讓我把微信 推給其他人，我約的是明天（交認購材料），今天過來就是看看情況。這個盤開發商不想觸發計分制，所以才這樣『躲貓貓』。」一位購房者向周邊排隊人員 「支招 」，建議大家先回去做核酸再來。

售樓處側面有後門可進入，但只有聯繫銷售人員才能放行。即使進了售樓處也無法當場認購。王靜說，她把資料上交準備認購，卻被銷售人員拒絕，稱需要先登記再等通知。

「躲貓貓」式認購也發生在徐匯區百匯園。一位徐匯區的齊先生表示，原本他計畫購買一套大戶型，但因沒有預約碼，被保安 「請 」出廣場。