境外關聯疫情擴散 天津機場始發航班全部取消

天津濱海國際機場境外輸入關聯疫情，有越演越烈之勢。(新華社)

繼日前天津機場 爆發清潔工染疫後，因27日持續出現新增確診病例，據央視報導，境外關聯疫情 擴散，天津濱海國際機場始發航班已全部取消。天津機場運管委指出，這是因疫情防控需要、防止敏感旅客外溢，機場將及時對航班進行調減。

央視報導，2月27日0至12時，天津市報告六例確診病例（普通型兩例、輕型四例）和一例無症狀感染者，均為濱海新區集中隔離點篩查發現，均與雅苑足道（空港店）相關。

受此影響，先是天津航空在27日下午公告，12時起，天津航空天津濱海機場始發航班全部取消後，根據天津市疫情防控指揮部安排，天津濱海機場12時以後的始發航班已全部取消。

天津機場還通知，因形勢嚴峻，請各公司本著負責任的態度，高度重視予以配合支持，並做好旅客解釋安撫及安置工作；據界面新聞報導，目前機場全域處於居家隔離狀態，天津機場是否直接關閉目前尚不清楚。

在此之前，天津市24日通報，濱海國際機場一名保潔人員（清潔工）定期新冠病毒核酸檢測 結果呈陽性，隨後被轉運至市定點醫院，經市級專家組判定為確診病例（輕型）。

經基因定序，該清潔工染疫病毒株為Omicron變異株（BA.2進化分支），與2月17日境外輸入病例樣本的病毒序列高度同源，為境外輸入關聯病例，不排除工作期間意外暴露感染所致。

另據國家衛健委27日晨通報，2月26日0—24時，全中國新增112例本土病例，其中天津市有兩例。