雅虎郵箱關閉 徹底告別中國 初代網友：一個時代的結束

雅虎郵箱宣布自2月28日起在中國停止服務，至此，雅虎已徹底退出中國市場。（新華社）

中國網友26日收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日停止服務，要求用戶盡快更換使用其他郵箱。

IT之家報導，雅虎 Yahoo之前宣布，2021年11月1日起，用戶無法從中國使用Yahoo的產品與服務，但依然保留郵箱等少部分服務。如今進一步宣布，雅虎郵箱2月28日起停止在中國服務，屆時將無法收發郵件。

PayPal先前也向用戶發送通知，如果綁定的是雅虎郵箱，需要盡快更改為其他郵箱地址。

雅虎曾是全球第一大入口搜尋網站，1999年中國雅虎網站進入中國市場，2005年被阿里巴巴收購，而雅虎則用10億美元及其在華業務中國雅虎，換取阿里巴巴40%的股份。2007年中國雅虎推出信箱以「@yahoo.cn」的「終生信箱」服務，承諾用戶所有電子郵件都被永久保存，當時奇摩信箱在中國處於領先地位。

中國網友收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國停止服務。(取材自IT之家)

2013年，中國雅虎郵箱、資訊及社區宣布停止服務，顯示雅虎業務在中國的沒落，其中根源在無法滿足用戶的體驗，同樣提供免費信箱的騰訊QQ等信箱服務內容更好，用戶漸不再選擇雅虎。

同年，阿里巴巴表示，計畫與雅虎關於股權回購的協議在逐步落實。阿里巴巴創辦人馬雲 曾在2014年的兩岸企業家峰會上分享兩個令他痛苦萬分的錯誤，其中一件就是阿里巴巴收購中國雅虎。他說，經過一、兩年整合，一直有磨合的問題，因為當時阿里巴巴處理事情的方式比較粗糙、簡單，過程極其痛苦，讓他非常懊惱。

2015年雅虎關閉雅虎北京 全球研發中心，這曾是雅虎在全球的三個研發中心之一。全盛期有全職研究員、工程師近400人。

在2017年雅虎30億個用戶信息洩露時，據當時報導，中國受影響用戶數千萬。如今，連雅虎郵箱都不再提供服務，不少「初代網友」驚呆表示，雅虎是一個時代的標記，當年不少人的第一個郵箱，便是雅虎的。