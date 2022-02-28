我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

雅虎郵箱關閉 徹底告別中國 初代網友：一個時代的結束

中國新聞組／北京28日電
雅虎郵箱宣布自2月28日起在中國停止服務，至此，雅虎已徹底退出中國市場。（新華社）
雅虎郵箱宣布自2月28日起在中國停止服務，至此，雅虎已徹底退出中國市場。（新華社）

中國網友26日收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日停止服務，要求用戶盡快更換使用其他郵箱。

IT之家報導，雅虎Yahoo之前宣布，2021年11月1日起，用戶無法從中國使用Yahoo的產品與服務，但依然保留郵箱等少部分服務。如今進一步宣布，雅虎郵箱2月28日起停止在中國服務，屆時將無法收發郵件。

PayPal先前也向用戶發送通知，如果綁定的是雅虎郵箱，需要盡快更改為其他郵箱地址。

雅虎曾是全球第一大入口搜尋網站，1999年中國雅虎網站進入中國市場，2005年被阿里巴巴收購，而雅虎則用10億美元及其在華業務中國雅虎，換取阿里巴巴40%的股份。2007年中國雅虎推出信箱以「@yahoo.cn」的「終生信箱」服務，承諾用戶所有電子郵件都被永久保存，當時奇摩信箱在中國處於領先地位。

中國網友收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國停止服務...
中國網友收到Yahoo官方發布的通知，Yahoo郵箱將於2月28日在中國停止服務。(取材自IT之家)

2013年，中國雅虎郵箱、資訊及社區宣布停止服務，顯示雅虎業務在中國的沒落，其中根源在無法滿足用戶的體驗，同樣提供免費信箱的騰訊QQ等信箱服務內容更好，用戶漸不再選擇雅虎。

同年，阿里巴巴表示，計畫與雅虎關於股權回購的協議在逐步落實。阿里巴巴創辦人馬雲曾在2014年的兩岸企業家峰會上分享兩個令他痛苦萬分的錯誤，其中一件就是阿里巴巴收購中國雅虎。他說，經過一、兩年整合，一直有磨合的問題，因為當時阿里巴巴處理事情的方式比較粗糙、簡單，過程極其痛苦，讓他非常懊惱。

2015年雅虎關閉雅虎北京全球研發中心，這曾是雅虎在全球的三個研發中心之一。全盛期有全職研究員、工程師近400人。

在2017年雅虎30億個用戶信息洩露時，據當時報導，中國受影響用戶數千萬。如今，連雅虎郵箱都不再提供服務，不少「初代網友」驚呆表示，雅虎是一個時代的標記，當年不少人的第一個郵箱，便是雅虎的。

雅虎 北京 馬雲

上一則

香港逾半院舍淪淊 社署急聘1000內地照顧員

下一則

網紅帶貨假茅台 賣出逾2萬瓶 涉案金額上億

延伸閱讀

全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發

全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發
德州糖城郵箱竊案頻傳 郵政督察局設監視器

德州糖城郵箱竊案頻傳 郵政督察局設監視器
中國監管部門下令國企 查對螞蟻集團資金往來

中國監管部門下令國企 查對螞蟻集團資金往來
馬雲難逃一劫？中國下令國企檢查對螞蟻集團的投資

馬雲難逃一劫？中國下令國企檢查對螞蟻集團的投資

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面