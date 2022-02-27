發布3人婚紗照喊「仨口子」江蘇男造假博眼球 這下慘了

江蘇一名男子發布與兩位「新娘」共同拍攝的「婚紗照」，並稱「以後就是仨口子」引發廣泛關注。（取材自微博）

江蘇一名男子日前發布與兩位「新娘」共同拍攝的「婚紗照」，並稱「以後就是仨口子」引發廣泛關注，不少網友質疑其是否涉嫌重婚罪，當地警方也就此展開調查。

香港 01報導，近日網路流傳兩條疑為微信 朋友圈的截圖，第一條內容寫到，「本人楊某茲定於2022年2月22日22點，與兩位愛妻舉行結婚典禮，地點在老娘舅大酒店百合廳（人民路11號），我們恭候您和家人的到來。」另一條朋友圈中則寫到，「新郎是我，合法轉正」，「從此以後，一屋三人……以後就是仨口子了。」附圖是三人共同拍攝的「婚紗照」。兩條朋友圈為同一人所發。

截圖引起廣泛關注，有網友認為是炒作行為，也有人指出若有人舉報，「會判他重婚罪」。

另據「極目新聞」報導，「老娘舅大酒店」確實存在，工作人員回應，酒店每晚營業至8時，不可能有人於晚上10時在酒店舉行婚禮，當地警方已就此事展開調查。

經查，楊某為博取眼球，在網絡平台發布自己和妻子及妻子閨蜜三人合拍的多張照片，並編造「與兩位愛妻舉行結婚典禮」等虛假言論，造成負面社會影響。江陰警方以虛構事實擾亂公共秩序對楊某處以治安處罰。