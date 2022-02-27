武漢培訓班疫情傳染鏈 擴至北京、青島、石家莊等地

內蒙古是目前中國每日新增本土確診病例較多的地區，內蒙古呼和浩特市25日啟動第7輪核酸檢測。(中新社)

截至24日12時，武漢 全市本輪疫情 累計報告陽性感染者26例，其中有22例均為培訓班學員。健康時報據各地通報的數據梳理發現，截至目前，已有北京 、石家莊、青島出現了武漢培訓班關聯病例，至少造成39人感染。另外，國家衛健委表示，近一周15個省份報告新增本土病例。

據報導，22日，武漢市召開新冠疫情新聞發布會通報，武漢市新增的14例陽性病例有13例為某公司培訓班學員，1例為學員家人。23日，北京新增十例本土確診病例，其中九例為培訓班學員，還有一例為確診病例的密接者。 24日，北京通州再新增一例確診，是18日至20日期間在外省參加某公司培訓班的返京人員。

22日，青島市也通報一例確診病例，是武漢返回，與武漢確診病例活動場所有軌跡交叉。

23日，河北石家莊新華區新增一例新冠肺炎無症狀感染者，常駐武漢市三、快公司，兩次到凱萊熙酒店培訓班長時間駐留，為確診病例的密接者。

另據「21世紀經濟報導」報導，國務院聯防聯控機制26日召開新聞發布會。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒與國家衛生健康委疾控局副局長吳良有通報了近期全國疫情的總體態勢。

米鋒指出，近一周，15個省份報告了新增本土確診病例。吳良有表示，近期國內疫情呈現點多、面廣、頻發，Delta和Omicron變異株疊加流行的特點。

從各地疫情情況看，北京、天津、山西、上海、山東、福建廈門、黑龍江雞西近日檢出感染者都是隔離管控或閉環管理人員，疫情進一步擴散傳播風險較低。

江蘇蘇州疫情近日新增感染者主要來自管控人群，疫情整體處於下降趨勢，社區傳播風險逐步下降，當地正持續加強封控區和管控區的管理。

遼寧葫蘆島疫情近日病例數有所增加，這種持續拖尾狀況，需要警惕疫情的反彈和進一步的擴散。

黑龍江黑河、雲南紅河疫情感染者均集中在當地，存在不同傳播鏈條，目前感染來源仍在調查，疫情存在傳播擴散風險，當地正進一步排查感染者活動軌跡，加強風險人員篩查和管控。

雲南臨滄疫情近日新增病例集中在當地某中學，需要盡快轉運隔離全體師生，加快重點區域核酸篩查工作，防止疫情在校園和社區進一步擴散。

廣東深圳疫情點多面廣，傳播鏈條複雜，社區傳播和外溢的風險較高，東莞近日新增的感染者主要分佈在某個工業園，該區域人口密度較高，廣東相關地市正加強風險人員排查管控，加快推送協查信息，防止疫情進一步擴散。

四川成都、廣西防城港疫情存在進一步傳播擴散風險，當地正加快風險人員的排查和管控工作，防止疫情外溢。

湖北武漢疫情已波及北京、山東、河北、上海等省（市），各地正抓緊追踪管控風險人員，加快外溢人員排查速度，防止疫情進一步擴散。

內蒙呼和浩特市疫情目前仍處於高位平台期，但社區傳播擴散風險有所下降，當地正全力加強對社區篩查病例的處置和封控區等重點區域的管控，進一步落實各項防控措施。