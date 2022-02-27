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戰爭財？金價暴漲 投資客提11.2公斤套現420萬

中國新聞組／北京27日電

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續讓金價看漲，中國線下回收黃金市場人流量比平時多了30%，主要是投資客售賣黃金，有投資者甚至帶著11.2公斤黃金求售，套現420萬多元人民幣（約66.4萬美元）。另中國有近三成粟米由烏克蘭進口，俄烏局勢升級恐推高粟米進口價格。

「近期，論重量來說，黃金回收的比較多，讓我印象深刻的是，前天有個黃金投資者攜11.2公斤黃金前來我們商場的黃金回收點賣出，回款總共420萬多元！」廣州日報引述廣州東百業務部經理戴崇業表示。

報導指出，投資者出售黃金主要源於金價的上漲，這也使得近期線下回收黃金的地方熱鬧了起來。「我們這裡線下的黃金商店的人流量比平時多了30%，主要是投資客前來售賣黃金。」廣東省黃金協會副會長兼首席黃金分析師朱志剛說，前來的顧客主要是售賣以前購買的投資金條，也有出手家裡的黃金首飾。

作為資深的黃金從業人員的朱志剛說，黃金價格突然衝高，「上午才388元/克，誰知25日最高衝到了396元/克，一天之內出現八元的漲幅，這是十分罕見的！」不少投資者看好黃金後市，前去購買黃金，如廣州東百總店23日僅投資金條就銷售68萬多元。

至於黃金板塊未來走勢，有機構認為如局勢緩和，貴金屬將回調，但中長期來看仍將表現偏強；也有機構稱貴金屬的前景將受到更大挑戰。多家金融機構則表示，地緣風險事件對A股市場影響的持續性有限。

另央視財經報導，中國有近三成粟米由烏克蘭進口，有專家分析指，俄烏衝突若加劇，會在短期內推高粟米進口價格。

據海關數據顯示，2021年，中國從烏克蘭進口粟米824萬噸，占29.07％，主要用於飼料加工。自烏克蘭進口的粟米主要自基輔港出發，通過海運運至中國東部和南部各港口。

香港01引述進口商表示，相對於船期，他們更擔心的是價格的變化，近期粟米的進口價格已從去年底的每噸1900元漲到2600元。若俄烏衝突加劇，短期恐將繼續推高粟米進口價格。

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