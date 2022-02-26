我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

英國擴大香港BNO簽證 北京批「延續殖民影響幻想」

中國新聞組／北京26日電
英國針對香港民眾擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫。（路透）
英國針對香港民眾擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫。（路透）

針對英國政府宣布將擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫，允許18歲以上、在1997年後出生且父母其中一方擁有BNO身分的合資格香港人直接申請BNO簽證。中國外交部駐港公署發言人25日對此表達強烈譴責和堅決反對，批評英國政府粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

據中國外交部駐港公署網站消息，發言人指出，英方公然違反「中英聯合聲明」及中英雙方交換的備忘錄有關約定，不顧中方堅決反對和嚴正反制，以「港版國安法」為藉口反覆操弄BNO問題，「堂而皇之為反中亂港分子提供庇護所，再次暴露其偽善面目和唯恐香港不亂的卑鄙企圖」。

該發言人並敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。

英國政府表示，擴大BNO簽證計畫的新措施將在今年10月正式生效。

美國之音報導，英國政府宣布，將在今年10月擴大BNO簽證計劃，容許在1997年後出生、父母其中一方擁有BNO身份的年輕香港人直接申請BNO簽證搬到英國居住。

英國移民政務次官福斯特（Kevin Foster）在書面聲明表示，這群人現時因為父母不願意申請BNO簽證，或因為跟父母不同住，又或者因為無法跟父母同時申請，無法受惠於現行政策。

福斯特說，一些家庭中有子女可以申請BNO簽證，而比較年輕、18到24歲的子女卻不能，這個情況並不公平。

簽證 英國 香港

上一則

柬埔寨「血奴」背後… 還有更多逃不掉的年輕人

下一則

囤了一個月油米麵 烏東華人早有準備

延伸閱讀

AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券 早日擁有，早日享受，3月31日截止，歡迎選購！

AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券 早日擁有，早日享受，3月31日截止，歡迎選購！
世界晚報╱英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

世界晚報╱英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人
俄烏開戰首日未能拿下任何目標 英國：俄軍折損450人

俄烏開戰首日未能拿下任何目標 英國：俄軍折損450人

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人