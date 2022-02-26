英國擴大香港BNO簽證 北京批「延續殖民影響幻想」

英國針對香港民眾擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫。（路透）

針對英國 政府宣布將擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證 計畫，允許18歲以上、在1997年後出生且父母其中一方擁有BNO身分的合資格香港 人直接申請BNO簽證。中國外交部駐港公署發言人25日對此表達強烈譴責和堅決反對，批評英國政府粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

據中國外交部駐港公署網站消息，發言人指出，英方公然違反「中英聯合聲明」及中英雙方交換的備忘錄有關約定，不顧中方堅決反對和嚴正反制，以「港版國安法」為藉口反覆操弄BNO問題，「堂而皇之為反中亂港分子提供庇護所，再次暴露其偽善面目和唯恐香港不亂的卑鄙企圖」。

該發言人並敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。

英國政府表示，擴大BNO簽證計畫的新措施將在今年10月正式生效。

美國之音報導，英國政府宣布，將在今年10月擴大BNO簽證計劃，容許在1997年後出生、父母其中一方擁有BNO身份的年輕香港人直接申請BNO簽證搬到英國居住。

英國移民政務次官福斯特（Kevin Foster）在書面聲明表示，這群人現時因為父母不願意申請BNO簽證，或因為跟父母不同住，又或者因為無法跟父母同時申請，無法受惠於現行政策。

福斯特說，一些家庭中有子女可以申請BNO簽證，而比較年輕、18到24歲的子女卻不能，這個情況並不公平。