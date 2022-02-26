八孩母案未發聲 網連署取消彭麗媛聯國婦權特使身分

彭麗媛被指在徐州八孩母事件中一言不發，有公開信要求聯合國科教文組織取消彭麗媛「促進女童和婦女教育特使」的榮譽職銜。圖為彭麗媛出席2021年聯合國教科文組織女童和婦女教育獎頒獎儀式。 （新華社）

江蘇徐州「八孩母」（鐵鍊女）事件爆發至今，被聯合國 科教文組織授予「促進女童和婦女教育 特使」的中國第一夫人彭麗媛始終對此案未發一言，引起關心此事的國內外民眾不滿。最近網上有人發出公開信並推動連署，要求聯合國科教文組織取消彭麗媛「促進女童和婦女教育特使」的榮譽職銜。

震驚中國的徐州八孩母案，有前後兜不攏又被刻意隱瞞的年齡問題。（取材自微博）

美國之音報導，公開信由原上海同濟大學政治學副教授、流亡美國的邱家軍博士發起，公開信指出，「八孩母」事件自去年12月初曝光以來已過去兩個多月，「雖然整個世界都已為之震驚悲憤，中國官方也已經為此事件發布了五個公告，但是迄今為止，彭麗媛女士作為聯合國科教文組織授予的『促進女童和婦女教育特使』，對這位自幼被凌辱、苦難中度過20餘載的八孩母親竟然未置一詞」。

公開信指責彭麗媛未敦促中國政府遵守和落實「消除對婦女一切形式歧視 公約」、「兒童權利公約」、以及中國關於保護婦女兒童的相關法律。「中國每年被販賣、虐待的婦女、兒童多達上萬，卻未見過彭麗媛女士對如此嚴重的侵犯婦女和女童權益的惡性人權事件表達過任何關切。」

「由此可見，彭女士已完全不符合擔當聯合國教科文組織授予的促進女童和婦女教育特使了，」公開信說， 「如果再讓彭女士擔任女童和婦女特使，將會嚴重辱沒聯合國教科文組織的名聲，也會讓彭麗媛的女童和婦女特使淪為世人的笑柄。」

邱家軍希望在今年3月5日中國全國人大開會之日將第一批連署名單送達聯合國科教文組織、瑞士日內瓦的聯合國人權理事會、中國全國人大、全國政協等組織。目前，已有數十位知名人士連署。

另據政知見報導，新任豐縣縣委書記王維峰24日在豐縣召開全縣黨員幹部工作大會中說，「八孩母」事件教訓極其深刻、極其慘痛。要痛定思痛、深刻反思、深入排查、加快整改。王維峰表示，工作任務第一個就是「摸清村（居）民實情」，要求重點走訪低保戶、特困人員、殘疾人、精神障礙患者、空巢老人、留守婦女兒童、困境兒童、外來人口家庭等特殊群體。自發文之日起，利用兩個月的時間，採取戶戶到方式，做到走訪全覆蓋，全面摸清每戶狀況及社情民意。