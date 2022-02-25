胡佳未婚妻 27歲詩人星芽山難亡 疑帳篷內一氧化碳中毒

著名維權人士胡佳（右）的未婚妻星芽（右）遇山難死亡；胡心痛表示，原本等她爬山回來就去領結婚證，怎知成了永遠的遺憾。（取材自紅星新聞）

現年27歲的安徽95後女詩人「星芽」日前登山時，被發現在海拔3150米處的秦嶺遇難；星芽的未婚夫、48歲著名維權人士胡佳深感心痛，稱原本等她回來就去領結婚證，如果現在可以跟星芽說一句話，想跟她說「我愛妳，我從來沒跟她說過這句話，這也是一個遺憾」。

綜合媒體報導，星芽的遇難地點在「鰲太綫」上，該路綫是鰲山和太白山之間的徒步穿越路綫，是陝西秦嶺山脈最高的一段主脊，也被稱為「中華龍脊」。「進山中……有事情留言。」星芽最後一條朋友圈稱自己準備爬山。

胡佳說，星芽遇難，去報警的驢友說大概率是一氧化碳中毒，未婚妻在帳篷內燒水，帳篷相對密閉，空氣含氧量就比平原要低。

據了解，「鰲太線」是鰲山和太白山的簡稱，太白山為秦嶺山脈主峰，海拔3767米；鰲山是第二高峰，海拔3477米。兩山之間的徒步穿越路線，是秦嶺山脈最高的一段主脊，也被稱為「中華龍脊」。同時，太白兩山之間的直線距離為40多公里，穿越行程則在150公里左右，其中大段路程在海拔3000米以上，並且多會遇到極端天氣。

安徽95後女詩人「星芽」，傳出登山在秦嶺遇難。（取材自微信）

星芽作品散見「詩刊」、「芒種」、「青年文學」等刊物及選本，曾獲第25屆柔剛詩歌獎、第五屆光華詩歌獎、第二屆元詩歌獎、第二屆淬劍詩歌獎，第五屆極光詩歌獎，更有出版詩集「動物異志集」。

星芽的老師、中國人民大學文學院教授夏可君表示，星芽平日除了喜愛寫詩以外，也很喜歡登山，近半年的朋友圈均是在戶外運動的照片，「這次好像是她領頭，帶一群人去太白山，李白走過的地方。」夏可君對星芽的遇難感到萬分惋惜，他說，星芽出事後想到的就是這三組詞：明亮的眼睛、詩歌的天才、自由的心靈。

詩人、復旦大學文學博士肖水接獲噩耗沉痛地說，「我特別重視她，也為她感到惋惜。」在肖水的印象中，星芽是一個很害羞的女生，與其喜愛爬山的征服欲有些反差。 「她剛開始探險的時候，我就很擔心，一個女生、一位詩人，進行這樣的探險，意味著裡面有很多感性、激情的因素摻雜。哎，沒想到真的發生了。」