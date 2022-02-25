中國多省防控升級 入境隔離21天加碼至28天

對待新冠疫情，中國嚴格採取「外防輸入、內防反彈」政策。（新華社）

中國疫情 仍緊張，據國家衛健委通報，23日新增新冠肺炎確診病例186例，其中境外輸入病例101例，本土病例85例。當天本土病例共涉及十個省份，其中以內蒙古共40例最多。多省防控升級，除基本的集中隔離21天外，許多省市近日加碼至28天。

目前對境外入境人員採最高規格14+14集中隔離政策的，除江蘇省外，還有新疆、山西、陝西、湖北、雲南、吉等。

廈門、深圳、青島、北京 、湖南長沙市、安會省滁州等地，則限制21天不能出門；只有上海仍維持「7+7」隔離措施。

台商聚集的江蘇省蘇州市即起對跨境人流進一步提高隔離門檻，從原來「14天集中隔離」，再延長「14天居家隔離」，採取「14+14」模式。台商回台過年再返工，必須按照新規定，增加隔離成本。

蘇州防控指揮中心下令，10日起對入境人員採取「14+14」模式，除了集中隔離14天，須按照規定進行三次檢測 外，同時在後7天的居家隔離期間，仍必須在第3天及第14天，分別進行不同品牌核酸檢測，同時為陰性，才能納入常規管理。

除了蘇州昨日起採「14+14」，江蘇無錫、常州，浙江杭州、四川成都、重慶市等也都已規定28天強制隔離不可出門。

一名在蘇州昆山工作的台幹小史，已結束14天集中隔離，原本可在工廠宿舍「居家觀察」，但因蘇州出現疫情，防疫政策臨時變嚴，必須住進政府指定的飯店，進行第二輪的14天隔離。