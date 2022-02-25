我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

中國多省防控升級 入境隔離21天加碼至28天

中國新聞組／北京25日電
對待新冠疫情，中國嚴格採取「外防輸入、內防反彈」政策。（新華社）
對待新冠疫情，中國嚴格採取「外防輸入、內防反彈」政策。（新華社）

中國疫情仍緊張，據國家衛健委通報，23日新增新冠肺炎確診病例186例，其中境外輸入病例101例，本土病例85例。當天本土病例共涉及十個省份，其中以內蒙古共40例最多。多省防控升級，除基本的集中隔離21天外，許多省市近日加碼至28天。

目前對境外入境人員採最高規格14+14集中隔離政策的，除江蘇省外，還有新疆、山西、陝西、湖北、雲南、吉等。

廈門、深圳、青島、北京、湖南長沙市、安會省滁州等地，則限制21天不能出門；只有上海仍維持「7+7」隔離措施。

台商聚集的江蘇省蘇州市即起對跨境人流進一步提高隔離門檻，從原來「14天集中隔離」，再延長「14天居家隔離」，採取「14+14」模式。台商回台過年再返工，必須按照新規定，增加隔離成本。

蘇州防控指揮中心下令，10日起對入境人員採取「14+14」模式，除了集中隔離14天，須按照規定進行三次檢測外，同時在後7天的居家隔離期間，仍必須在第3天及第14天，分別進行不同品牌核酸檢測，同時為陰性，才能納入常規管理。

除了蘇州昨日起採「14+14」，江蘇無錫、常州，浙江杭州、四川成都、重慶市等也都已規定28天強制隔離不可出門。

一名在蘇州昆山工作的台幹小史，已結束14天集中隔離，原本可在工廠宿舍「居家觀察」，但因蘇州出現疫情，防疫政策臨時變嚴，必須住進政府指定的飯店，進行第二輪的14天隔離。

檢測 疫情 北京

上一則

港確診8798例創新高 1日50死 未到高峰…

下一則

俄攻烏克蘭…王毅熱線俄外長：理解俄方的合理關切

延伸閱讀

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日
外籍商務人士赴台3/7起放寬 台外交部配合調整規範

外籍商務人士赴台3/7起放寬 台外交部配合調整規範
出國旅遊？陳時中：下半年有可能 首波先開放商務客

出國旅遊？陳時中：下半年有可能 首波先開放商務客
官員：蘇州疫情基本獲控制 累計133人感染

官員：蘇州疫情基本獲控制 累計133人感染

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

2022-02-19 13:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……