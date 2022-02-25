接種滅活疫苗 中研究：第3劑保護力高 第4劑反而變差

中國團隊研究，指第四劑疫苗對Omicron保護力無顯著效果，圖為廣東連州的111歲人瑞日前接種新冠疫苗。（取材自南方＋）

中國新冠肺炎本土疫情 再現反彈跡象，24日新增新冠肺炎確診達224例；新冠疫苗 接種雖已超過31億劑次，第三劑的必要性被多項研究肯定，但第四劑效果可能不盡如人意。中國團隊近日一項研究聲稱，第四劑新冠滅活疫苗的保護效果，與第三劑相比並無顯著提升。

綜合媒體報導，預印本平台MedRxiv在21日發布了中山大學附屬第一醫院關於新冠疫苗第四劑效果的研究。研究樣本量較小，選取了38名接種第三劑6個月後，自願選擇接種第四劑的醫護人員，接種的是國藥中生研發的滅活疫苗BBIBP-CorV。

研究人員比較第三劑及第四劑後的GMT峰值，發現第四劑對Omicron的保護力峰值，與第三劑差不多，對原始株則比第三劑高2.8倍。令研究人員驚訝的是，接種第三劑和第四劑後的GMT峰值呈現負相關關係，即接種第三劑後效果更好的人，再接種第四劑的效果反而更差。研究人員指出，這說明人體對病毒的免疫保護不能被疫苗無限提升，反覆接種同種疫苗的效果可能越來越弱。

美國疾病控制中心（CDC）18日的周報也指出，接種第三劑新冠mRNA疫苗2個月後，防住院率可達96%，但4個月後降低到76%。

此外，中國新冠本土疫情再現反彈，據國家衛健委通報，24日確診病例224例，其中境外輸入病例142例，本土病例82例。當天本土病例涉及的省份達13個。

中國24日還新增無症狀感染者109例，其中境外輸入87例，本土22例。本土無症狀感染者分別為：雲南9例，其中臨滄7例、紅河哈尼族彜族自治州1例、德宏傣族景頗族自治州1例；廣東5例，均在深圳；四川4例，其中德陽2例、綿陽2例；黑龍江3例，均在黑河；上海1例，在閔行區。

武漢 這波因直銷業者「如新」舉行培訓活動而引發的本土疫情，截至至24日12時，累計確診者已達20例、無症狀感染者6例。 武漢疾控24日再度提醒當地民眾，堅持「非必要不離漢」，北京當前本土疫情就多與武漢「如新傳播鏈」有關。

截至24日24時，中國現有確診病例2254例，其中重症病例18例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬6114人。