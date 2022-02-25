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曾喊價到8700萬人民幣 「青眼白龍金卡」再現司法拍賣

中國新聞組／北京25日電
即將拍賣的「青眼白龍金卡」。（取材自揚子晚報）
即將拍賣的「青眼白龍金卡」。（取材自揚子晚報）

去年因為拍賣競價失控，喊價8700餘萬元（人民幣，下同，約1383萬美元）而被法院叫停的「遊戲王」卡「青眼白龍金卡」，近日再次現身阿里司法拍賣平台，起價8萬元（約1萬2713美元）。3月12日才開拍，目前已有四位買家報名競標。不過，拍賣平台工作人員表示，這次待拍的卡片與去年的不同張。

揚子晚報報導，在河北省邢台市任澤區人民法院的拍賣公告中，這張待拍的青眼白龍金卡被標註為「原箱、原版、證書配件齊全」，並附有證書，外觀良好，卡片編號為112號。

去年6月引起轟動的青眼白龍金卡，由安徽省滁州市中級人民法院拍賣，沒有配件及說明書，當時起價設定80元，開賣不到半小時被湊熱鬧的網民胡亂加價到超過8700萬元，隨即拍賣被法院中止。

報導說，這次編號112的青眼白龍金卡將於北京時間3月12日上午9時開始拍賣，截至2月23日，已有8000多人觀看了拍賣頁面，400多人設置拍賣提醒；其中有4人報名參加競標，報名者已交納了1.6萬元的保證金。

阿里拍賣平台一位工作人員表示，此次拍賣與去年的拍賣沒有直接關聯，也非同一張卡片，但「關注這次拍賣的人，相當一部分應該是受到了上次拍賣的影響」。

至於這張卡片為何會流入拍賣會，報導指，根據邢台市任澤法院的判決書，卡片原本的擁有者是邢台一位36歲的趙姓男子，因向他人借款3萬元未還，被告上法院，最後法官裁定趙男須償還本金及利息，但趙男逾期未還款，於是他提供擔保的多張遊戲卡牌及球衣一件將被拍賣。

青眼白龍金卡是日本知名漫畫「遊戲王」裡面的道具，在全球限量發售僅500張，且用黃金打造，因此在動漫圈內有很高的收藏價值。報導引述資深玩家說法稱，青眼白龍金卡目前的市場價格應在20萬至30萬元之間；在淘寶網上，則有45萬至80萬不等的價格。

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