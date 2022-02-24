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江蘇實施「推遲退休」遭疑「延遲退休」試水溫

中國新聞組／北京24日電
中國人口老齡化問題日趨嚴重，如何應對「退休」、「養老」也成為政策焦點。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。此為示意圖。（中新社資料照片）
中國人口老齡化問題日趨嚴重，如何應對「退休」、「養老」也成為政策焦點。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。此為示意圖。（中新社資料照片）

中國人口老齡化問題日趨嚴重，如何應對「退休」、「養老」也成為政策焦點。中國人社部近日宣布實施養老保險全國統籌，江蘇省也隨即公布「推遲退休」方案，以此應對養老社保資金不足的問題。有學者擔心，此舉將造成地區分配不公，民眾退休後能否得到預期的養老金額也成了問題。

自由亞洲電台報導，在人力資源和社會保障部召開新聞發布會上，人社部養老保險司副司長亓濤表示，從今年1月開始實施養老保險全國統籌：將在全國範圍內對地區間養老保險基金當期餘缺進行調配，「用於確保養老金按時足額發放，這就在制度上解決基金的結構性矛盾問題，困難地區的養老金發放更有保障。」

不過，如此的「跨省調劑」並不受到全民喜愛。報導指出，消息發布後，許多網民在微博上形容此舉「就是讓富裕省分去扶貧」、「東南救東北」、「一鍋粥大家吃」，政策的公平性受到質疑。

此外，即將在3月1日實施的「江蘇省企業職工基本養老保險實施辦法」引發輿論關注。該辦法規定，經本人和相關單位同意和備案後可「推遲退休」，最短不少於一年。引發外界揣測是否在替「延遲退休」試水溫？

據報導，中國目前現行的退休制度規定，男職工年滿60歲，女幹部年滿55歲，女工人年滿50歲方可退休；從事高危行業的體力工作者，男性年滿55歲、女性年滿45歲退休。

華中師範大學公共管理學院副教授孫永勇表示，江蘇新頒布的「推遲退休」，核心思想是給勞動者在退休年齡上一定的選擇權，使他們可根據實際情況選擇更適合的退休年齡；而國家的「延遲退休」政策，強調的是法定標準退休年齡往後延。

在旅居歐洲的專欄作家王慶民看來，隨老年化問題日趨嚴重，加上出生率下降，中國在養老金不足的問題上，從「推遲退休」選擇到法定「延遲退休」是必然進程。

報導說，也有年輕網民對此感到不滿，認為自己「是不是退不了休？」也有人認為這是飲鳩止渴，在未來人們可能還會面臨少領、晚領養老金的問題。有網民下如此結論：「你可能一直期盼著早日領到社保養老金，但是當三十年後領取那一天才發現，真是少的可憐。」

退休 保險 微博

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