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與鶴崗命運相同…安徽煤都沒落 1套房僅3萬

記者賴錦宏／北京24日電
安徽淮南一套房最便宜只要人民幣3萬元。（取自第一財經網）
安徽淮南一套房最便宜只要人民幣3萬元。（取自第一財經網）

由於人口外流等因素，中國部分地區房價大跌，繼早前黑龍江鶴崗曾出現「萬元房」，第一財經報導，安徽淮南也出現一套房僅需3萬元（人民幣，下同，約4744美元）。

報導稱，在貝殼找房平台上，目前淮南市總價位於「1萬至10萬」區間的房子有50多套，總價十幾萬的房子更是多達數百套，最便宜的一套房子每平方米僅需834元。

而在安居客平台上，安徽淮南總價低於10萬的房子多達110多套，最便宜的一套僅需3.6萬元（約5691美元），建築面積63平方米。還有一套總價僅需3萬元的一室一廳，建築面積48平方米，單價每平方米更只有人民幣625元。

當地房仲張權介紹：「淮南因為有礦場，幾十年前礦上就建了不少職工小區，成本比較低，樓齡老，所以現在這種低價其實是正常的，一直都很低，而且最近三年來還一直在跌，但這不是淮南主流的房價。市區大部分的房子價格在每名方米4000至8000元。」

據中國房價行情網，安徽淮南截至2021年年底的平均房價為每平方米人民幣6114元（約966美元），為中部地區四線城市的正常房價水準。

與鶴崗的命運極度相似，淮南的興衰也與煤炭息息相關。淮南的煤炭資源開採歷史，甚至比鶴崗更長，早在明清時期，淮南的上窯山、舜耕山就已經有民窯、官窯開發地表露頭煤。

淮南有相當多的「80後」父母是礦場員工，1980年代對於那一代人來說是真正的「黃金時代」。但近十幾年淮南的發展明顯走下坡路，同時人口大量流失。

2014年，淮南成為安徽16個地級市中唯一一個GDP負增長的城市。根據中國2021年發布的第七次人口普查數據，淮南常住人口為303萬人，比起十年前的第六次人口普查減少了9%。

房價 人口普查

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