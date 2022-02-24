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女足隊長王珊珊獲獎百萬+1套房…網友：值得重獎

中國新聞組／北京24日電
王珊珊進球後慶祝。（新華社）
王珊珊進球後慶祝。（新華社）

中國女足隊2月6日在女足亞洲杯決賽中，以3：2逆轉擊敗南韓奪冠。女足姑娘們不僅獲得了多家贊助商的青睞，也得到了家鄉企業的重獎。其中，女足隊長王珊珊獲獎一套140平米的房子。

綜合媒體報導，整屆賽事中，王珊珊貢獻五粒進球，四強賽率隊逆轉日本、決賽逆轉南韓，她兩度當選決賽全場最佳，最終當選2022印度女足亞洲杯賽事MVP。

身為河南洛陽人的王珊珊能為國爭光，洛陽當地也與有榮焉。在獲悉王珊珊率領女足奪冠之後，河南省體育局、洛陽市政府共同獎勵100萬元（人民幣，約15.8萬美元）。由於女足在蘇州封閉隔離觀察，獎金由王珊珊的父母代為領取。

另外，深圳和昌集團向王珊珊捐贈一套房產。據悉，王珊珊獲贈房產為四室兩廳兩衛，約140平方米。如果按照洛陽主城區房價1萬元到1萬3000元（約1581到2055美元）來算，王珊珊所獲得房產價值在140萬（約22萬美元）以上。

對此，網友紛紛表示王珊珊確實值得重獎，「獎再多我都不覺得多，因為她們值得獎勵」「這是實質性的支持，祝賀」「希望也能給水指導送一套，她還在為房子奔波」「當之無愧，靠自己和隊伍拚搏下來的」「幹得漂亮」「必須點讚，為國爭光，女足好樣的」「100多萬的代言費，開發商賺大了」。

中國女足隊長王珊珊獲贈一套房子。由於王珊珊不在洛陽，房子由她的家人代領。（取材自...
中國女足隊長王珊珊獲贈一套房子。由於王珊珊不在洛陽，房子由她的家人代領。（取材自大河報）

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