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「冰墩墩」下班 「雪容融」上崗 冬殘奧村25日開村

中國新聞組／北京24日電
北京冬殘奧村25日將開村。(取材自北京日報)
北京冬殘奧村25日將開村。(取材自北京日報)

冬殘奧村25日將開村，目前北京冬奧村內形象景觀正在抓緊轉換，預計24日14時前完成，正式「變身」冬殘奧村。另外，北京冬奧會所有競賽場館面向公眾開放，四季運營。

北京日報報導，村內要將冬奧會形象景觀轉換為冬殘奧會形象景觀，包括國際殘奧委會會標及北京冬殘奧會會徽、吉祥物雪容融、體育圖標等。按照國際殘奧委會要求，在場館內部，原則上冬奧會、冬殘奧會通用的形象景觀和標識不作調整，重點將冬奧會特有景觀標識轉換成冬殘奧會景觀標識，並且根據需要增加必要的盲文引導標識。

在北京冬奧村居住區入口處，冬奧五環打卡點已換為國際殘奧委會會徽，廣場區和居住區的幾處「冰墩墩」也已經下班，由吉祥物「雪容融」接棒上崗。工作人員還在抓緊調整道旗等景觀元素。

另據中新網報導，北京冬奧組委總體策畫部遺產管理處處長劉興華23日新聞發布會表示，北京冬奧會所有競賽場館面向公眾開放，四季運營。

劉興華指出，目前，北京冬奧會所有競賽場館都制定了「場館遺產計畫」，明確賽後用途和規畫，努力打造成為值得傳承、造福人民的優質資產。

北京冬奧

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