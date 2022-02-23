蘇翊鳴神提問：考清華難嗎 校方神回覆：清華等你來

蘇翊鳴提問「考清華難嗎」，衝上熱搜。 ( 新華社)

北京冬奧 拿到1金1銀的18歲小將蘇翊鳴，日前在線上與中國跳高名將、清華大學學生王宇互動時問到，「考清華難嗎？」紅星新聞報導，隨後清華大學官方微博 回覆蘇翊鳴，「歡迎大家報考清華大學！我在清華等你來！」之後，王宇轉發母校的回覆，並寫到「歡迎報考清華大學，我們在清華（五道口體校）等你。」

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有趣的是，這個話題一度飆升至熱搜榜第一。一時間，各大高校紛「鳴槍發令」，歡迎蘇翊鳴入學，網友也紛紛表示：「目前看起來，清華大學已經在『蘇翊鳴爭奪戰』中稍稍領先。」

除了和清華大學、王宇的「夢幻聯動」，蘇翊鳴的「衝浪靈感」不停，先後回覆了20多位朋友。報導指出，他回覆蘇炳添「小蘇謝謝大蘇，我們一起閃耀吧」，回覆張繼科「我盡力吧，就是不知道8年後還能不能跳得動」、回覆鄭淵潔「預言家請出列，下屆冬奧再來個預言唄」，回覆陳一冰「尊重競技體育的不可確定性，我們都做到了最好的自己。」

據報導，自從2020年東京奧運 來自清華大學的女「神槍手」楊倩，幫助中國體育代表團射落奧運首金之後，奧運冠軍就讀名校似乎已蔚然成風。位於北京市海淀區五道口的清華大學一直都是國內無數學子的理想院校，許多清華學子更是將這所非常重視體育的院校親切地稱作「五道口體校」。

報導稱，翻看清華大學的歷史，其中不乏在各個領域中的佼佼者，夏季項目中，射擊無疑是清華大學最值得一提的項目之一，在去年進行的2020東京奧運上，清華大學學子楊倩除了拿到東京奧運首金之外，更是與隊友楊皓然在混合團體氣步槍比賽中摘金。

除了射擊隊之外，清華跳水隊同樣是清華大學的一面「金字招牌」——新人輩出的這支隊伍中走出了田亮、勞麗詩、何姿、林躍、施廷懋等一眾奧運冠軍。難怪有網友感嘆，「清華大學的世界冠軍真可謂是『遍地都是』啊。」

報導說，清華大學校史中還有很多冰雪運動名宿的身影——2002年幫助中國拿到了冬奧首枚金牌的大楊揚、1991年成為短道速滑世界冠軍的葉喬波等人，都是從清華大學走向世界。