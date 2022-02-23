范可新曾因家買不起冰刀鞋 響應武大靖拍賣金墩墩行善

范可新響應武大靖拍賣金墩墩做公益。（取材自范可新微博）

「我的金墩墩啊，我希望你不僅能承載榮耀，也能發揮更大的社會價值，所以我決定發動網友的力量給你找個好人家，然後咱們一起去幫助有需要的人，為社會貢獻我們的一份力量…… 」

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紅星新聞報導，北京冬奧 短道速滑混合團體2000米接力賽金牌得主武大靖發微博稱，想把金墩墩拍賣 ，所得款項全部捐給公益組織。隨後，隊友范可新在下面留言「跟著大哥一起，我也拍賣一個」。

武大靖與范可新均來自黑龍江省，兩人出生地僅相隔100餘公里。日前「武大靖、范可新拍賣金墩墩做公益」登上熱搜，話題閱讀量達到1.3億。網友紛紛為他們點讚，下方評論顯示，許多網友期待4年後在米蘭還能見到他們。

報導指出，范可新1993年出生於七台河市勃利縣，比武大靖大一歲，曾參加3屆冬奧。范可新小時候家裡條件並不好，甚至連一雙冰鞋都買不起，還曾跟著母親到街邊撿廢品。在她獲得北京冬奧一個團體金牌和銅牌後，哥哥范恩玉表示，范可新從小就希望通過滑冰來改變家庭命運，如今她做到了。

上小學的時候，因為父母做生意賠了錢，范可新就跟隨父母到七台河去投奔親戚。當時她的父母身上只有300元，然後花130元在七台河市大街上租了一間不足7平米的小門面，從此以修鞋為生。

報導說，一個偶然的機會，范可新在七台河體育場玩耍的時候看到了短道速滑教練馬慶忠正在帶著隊員們練習。看范可新身體條件不錯，跑跑跳跳都比較適合做運動員 ，馬慶忠就同意收下她進行訓練。而這個項目在七台河一直都是免費的，也是當地屈指可數的運動項目之一。

小時候吃不飽穿不暖是常有的事，還會經常跟著媽媽撿廢品。有條褲子還是媽媽從垃圾箱裡撿來的布料做成的。這條褲子範可新當外褲穿了好多年，之前所用的冰鞋也是別人閑置的舊冰刀，鞋子有時會把腳磨破，第二天裹上繃帶她又出現在了訓練場。

經過刻苦訓練，2004年在全國小學生短道速滑比賽中，范可新獲得多項第一。但是到了2008年1月，被寄予很大希望的范可新在全國第十一屆冬季運動會上一無所獲。這段時間，她還經常感到頭暈和渾身無力；後來被診斷為貧血。當時范可新已經十四、五歲，醫院認為，這和她長期營養不良及超負荷訓練有關。

儘管當時很多老師說范可新身體素質不行，但教練孟慶余沒有放棄她，曾多次用自己微薄的薪水給范可新買吃的以改善營養調理身體。孟慶余對范可新說，要努力改變家庭狀況，讓父母過上幸福的生活。

2009年，范可新重新回到省隊訓練，在國家隊的12年，范可新迎來了高光時刻。2022年北京冬奧上，范可新帶回一金一銅的成績。