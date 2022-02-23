「最美好2周」 谷愛凌發長文告別冬奧 列4成就

谷愛凌長文告別冬奧，獲得網友61萬的點讚及4萬則留言。(取材自微博)

18歲中美混血谷愛凌 （Eileen Gu）為中國出賽北京冬奧 ，斬獲1金2銀的好成績，谷愛凌22日在微博回顧了自己的北京冬奧之旅，稱「我度過了人生中最美好的兩周」。

谷愛凌在微博列舉自己的四項成就，稱自己是「歷史上最年輕的自由滑雪 奧運金牌得主」、「第一位在同一屆奧運會上獲得三枚獎牌的極限運動員」、「唯一一位贏得大滿貫的自由式滑雪女運動員」、「中國歷史上第一位奧運會自由滑雪金牌和獎牌得主」。

她感謝媽媽、家人和朋友們，教練和贊助商的支持，也感謝所有參加比賽的女孩們，她們不僅挑戰極限，而且還帶著微笑，友誼和體育精神做到了這一點。「你們每天都在激勵著我，我很幸運能夠成為這個了不起的大家庭的一員。最後，感謝你 - 自由式滑雪運動！」

谷愛凌回美國之後就要為秋天入學史丹福做準備。被問到理想專業，她的答案與堅持滑雪一樣：熱愛最重要：「我現在挺喜歡物理的，但是也特別喜歡寫作，完全不知道（怎麼選）。」

她透露正在寫一本書，素材就是多年攢下來的日記，「我的成長過程很有意思，很特別，所以希望更多人能看到。」谷愛凌希望，當她老了，這些不斷突破界限的過程能與人們分享。

谷愛凌的發文很快的獲得網友61萬的點讚及4萬則留言，尤其她最後一句話「感謝說想我的朋友們，我在北京啊」更是引發網友共鳴。

網友感謝她為冬奧帶來這麼多驚喜，紛紛的以「朋友」親切稱呼她，回應她在內文的呼喊。「朋友你真棒」、「這是我的朋友，她做到了」、「朋友你激勵了我」、「身為你的朋友，我太驕傲了」。

網友並接力貼出谷愛凌各式各樣的照片及創意P圖、漫畫，讓「青蛙公主愛凌」的微博留言區，成為大型送別現場。谷愛凌雖然已經返回美國，但網友希望她能多多更新微博，讓「朋友們」能持續收到她的最新近況。