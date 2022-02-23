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疫情「減排」長三角地區出現「超級暴力梅」

中國新聞組／北京23日電
研究指出，新冠肺炎疫情人類活動減少令中國2020年現「超級暴力梅」。圖為遊客雨中暢遊北京老街巷。（新華社資料照片）
研究指出，新冠肺炎疫情人類活動減少令中國2020年現「超級暴力梅」。圖為遊客雨中暢遊北京老街巷。（新華社資料照片）

2020年長三角地區經歷的「超級暴力梅」天氣，竟然與新冠疫情有關。南京信息工程大學環境科學與工程學院楊洋教授團隊，聯合國內外5個單位發表研究報告，指2020年新冠肺炎疫情爆發後，人類活動減少帶來人為排放減少，影響地面大氣系統輻射平衡，最終導致長三角地區降水增加。

綜合媒體報導，2020年夏季長三角地區極端降水事件，降水量突破了過去60年以來的歷史紀錄，受災面積及損失大，此次事件也被稱為「超強暴力梅」。「暴力梅」可能成因不少，中國國家氣候中心曾從梅雨鋒面系統活躍、西太平洋副熱帶高壓（副高）系統長時間持續異常等角度分析了持續性強降水的成因。

報告結論稱，疫情爆發後人類活動減少進而減排，這個因素對2020年長三角地區出現的「超級暴力梅」極端天氣具有約三分之一的貢獻。

這次極端降水發生在2020年新冠疫情期間，由於疫情期間人類活動的減少，溫室氣體和大氣污染物排放量出現顯著降低。楊洋說，「氣溶膠作為主要的大氣污染物，能通過改變地氣系統的能量平衡影響氣候變化，這方面已經有不少研究。」

此項研究的創新點是將氣溶膠的排放與「暴力梅」這一區域內極端降水事件聯繫在一起。研究中，團隊採用數值模擬的方法，用地球系統模型模擬在全年氣溶膠在正常排放的情況下，以及出現新冠疫情後人為活動減少的情況下，這種差異造成氣候發生什麼改變。

研究結果發現，疫情期間長三角地區氣溶膠排放減少，導致中國東部陸地異常升溫，增強了華東地區和南海、菲律賓海之間的大氣環流，造成水汽向中國輸送，最終導致長三角地區降水增加。

楊洋表示，「研究結果讓我們理解了極端天氣的一部分成因，可以更好地對未來極端降水進行預測。」此外，未來的減排計劃會不會對極端天氣產生顯著的作用，這也是需要我們在未來研究中去探索解答。

疫情 聯合國 新冠肺炎

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