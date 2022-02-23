杭州「看房阿姨團」搶客 仲介投降「卷不過」

杭州的「看房阿姨」，騎著電瓶車來回轉，車頭、車尾還豎著出租房屋信息和聯繫電話的紙板。（取材自錢江晚報）

想要租房子，除了親朋熟人互相介紹，大多離不開仲介幫忙，但在杭州某個小區有一群「看房阿姨團」，騎著電瓶車來回轉，車頭、車尾還豎著出租房屋信息和聯繫電話的紙板，只要看到有租客 上門，立刻就會湧上去，成功搶下該小區的租房仲介的飯碗。還有仲介說，「在這個小區，我們卷不過她們。」

錢江晚報報導，在杭州春波小區門口，剛好有一位快遞小哥向一位電瓶車阿姨詢問租房，只見這個阿姨騎著電瓶車飛快地朝小區裡面駛去，嘴裡喊著「看房看房」。呼啦一下，湧過來幾個電瓶車阿姨。

電瓶車阿姨被問到「是房東 本人嗎？」阿姨只說自己只是帶著看房子的，「我就住在這個小區的。小區都是農民房拆遷過來的，鄰居們互相之間都很熟悉，每家每戶多出的房子就出租了。」

阿姨說，能租出去，就可以賺一點辛苦費，「反正我在家也沒有什麽事情做，就做做這個嘍。」她說，前面帶著快遞小哥去看房的那幾人也住這兒，平時帶小孩，閒下來就帶人看房子，賺一點介紹費，算是一種新興的兼職了。

杭州「看房阿姨」的電瓶車上，車頭、車尾豎著出租房屋信息和聯繫電話的紙板。（取材自錢江晚報）

而當地仲介又是怎麽看這些搶飯碗的阿姨？一家仲介門店表示，「我們一般不到那一片帶看房，更不會在那裡設門店。」門店的兩個小姐姐說，春波小區、春波南苑、西苑這一大片拆遷安置房，幾乎都被「看房阿姨團」包圍了。

「我們要是帶客戶去看，馬上被阿姨們截走了，她們價格便宜這一點，就足以讓客戶動心。畢竟我們這裡交易，要收雙方各半個月的房租作為仲介費。」小姐姐建議，「看個人選擇吧，找正規仲介就是一點，找得到人。」不過，她嘟囔了一句，大意是：「我們就做高端一點的小區好了，在這個小區，我們卷不過阿姨。」

對於「看房阿姨團」，浙江豐國律師事務所律師陳松濤表示，和一些專業仲介結構相比，阿姨們的專業性要遜色一些，體現在對房源、合同等環節上的審查、把控上，因此也可能會出現「只要有房就帶人看，租掉了可能就不太管了」的情況。他也提醒，一旦選擇阿姨帶看租房，租客要自己多留心。