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公司培訓班酒店「聚一聚」播疫 武漢確診增加

中國新聞組／北京23日電
網傳的武漢培訓會截圖。(取材自上游新聞)
網傳的武漢培訓會截圖。(取材自上游新聞)

衛健委通報，中國22日新增本土病例90例，其中5例均在湖北武漢。武漢本輪累計報告確診14例，皆與某公司培訓班有關。該培訓班日前在酒店聚會，共有66名學員參加，其中24人已離漢。武漢已向所涉省市發出協查函，在漢人員均已採取隔離管控措施。

封面新聞報導，此次出現疫情的培訓會，是由如新（中國）日用保健品有限公司經銷商組織召開。如新總部回應，此為上海經銷商違規私自舉行的年會，並未上報總部獲批。

武漢疫情防控部門通報，此次培訓期間為2月18日至20日，在武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園小區內舉行，共有66名學員。參會人員入住時都以如新公司名義登記，入住了大概20間房。最早入住的人員是17日入住，最後一批人員原定22日退房，後因發現病例被集中隔離。

14例確診病例和感染者中，13例均為某公司培訓班學員，一例為某學員的家人。通報顯示，病例人員軌跡涉及黃鶴樓、戶部巷等多個景點，最遠的軌跡橫跨長江到達漢口的多個大型商場、店鋪，另外還涉及車站、機場。

如新66名學員有從北京、上海、青島來的，還有武漢本地人。大多數人坐高鐵來之前都做了核酸，出站之前也遵守了疫情防控規定。顧姓上海銷商稱，他就是想組織團隊成員聚一聚，沒想到這麼多人確診。

有網友質疑，這場培訓活動是一場傳銷會議。對此，如新總部予以否認，稱該公司是紐交所上市公司，獲得中國商務部發放的直銷許可牌照，但承認對經銷商的管理不夠。

武漢 疫情 北京

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