中國多地結婚率逐年下降 姐弟戀恐成未來趨勢

22日在北京、上海、山東、安徽等省市，結婚登記名額幾乎爆滿。圖為江蘇東海縣的一個婚姻登記處，新人身著盛裝參加集體婚禮。(Getty Images)

2022年2月22日星期二，由於「二」諧音「愛」，不少新人都選擇22日結婚。各地的婚姻登記處的結婚登記爆滿，但多地相繼出爐的2021年婚姻大數據顯示，近年的結婚人數依然逐年下降，2021年的離婚率也「暴跌」。另外，姐弟戀或成未來趨勢。

香港 01報導，江蘇省民政廳14日發布2021年江蘇省婚姻登記大數據，2021年江蘇全省民政部門共辦理結婚登記46萬6947對（含補辦登記8萬635對），較2020年結婚登記總數下降5.16%。數據顯示，五年的結婚登記量逐年下降。

另外，安徽省民政廳16日發布2021年安徽省婚姻登記大數據，2021年安徽省共辦理結婚登記42萬1472對（含補辦登記5萬7316對），較2020年結婚登記總數下降10.68%。數據顯示，近五年全省的結婚登記量呈下降趨勢。

根據全國結婚登記大數據顯示，2013年達1347萬對，2019年跌破1000萬對大關，2020年跌破900萬對，達到813.1萬對，創下2003年以來的新低。

結婚率逐年下降，最根本原因是人口老齡化加重，年輕人減少，適合結婚的年齡段人口整體減少。國家衛健委數據顯示，20歲至34歲女性年均減少340萬，2021年相比2020年減少473萬。此外，男女婚戀觀念轉變，生育、養育、教育 成本較高，導致生育意願降低，對婚姻的需求也隨之降低。

除了結婚人數減少，結婚的年齡段亦逐漸提升。數據顯示，江蘇省結婚登記平均年齡為31.22歲，90後、95後成為結婚主力軍；安徽省初婚男女平均年齡均超30歲；浙江杭州市去年的結婚登記年齡，男性為31.7歲、女性30歲，比去年同期分別增長0.3歲和0.4歲。

2021年杭州婚姻登記大數據顯示，2021年婚姻登記中，有1萬1427對「姐弟戀」修成正果；安徽全省結婚登記數量中，女性較男性大1至3歲的有9萬3141對，占比排第二位，超過兩成。

中國社會科學院社會學研究所研究員李春玲，曾在「社會變遷背景下中國青年問題研究」中公開男女結婚年齡的數據。1990年，按照結婚的年齡，「男大女小」的婚姻模式占70%，「男小女大」的婚姻占13.32%；20年後，「男大女小」的婚姻從70%下降到43.13%，而「男小女大」的婚姻則從13.32%上升到40.13%。

2021年，各地的離婚人數都有所下降。