我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

「千年最愛日」爆婚姻登記潮 2.22各地排長龍領證

中國新聞組／北京23日電
2月22日，鄭州等待登記領取結婚證的新人們排起長隊。 (中新社)
2月22日，鄭州等待登記領取結婚證的新人們排起長隊。 (中新社)

2022年2月22日，恰巧是星期二及農曆正月二十二，由於「2」字是「愛」的諧音，所以這天被稱為「千年最愛日」，引發一波領證結婚潮。北京婚姻登記突破4700對、上海2800對，連氣溫攝氏零下19度的吉林，也出現排隊潮。在各地單位「為愛加班」這天，武漢有民政局因防疫暫停辦公，讓新人大喊失望。

來源：YouTube

綜合媒體報導，適逢結婚領證熱門日期，北京、上海、杭州、廣州、西安等多地民政局早已預約爆滿。 當天早上還不到8點，北京各個婚姻登記中心門前就已有不少頭戴婚紗、手捧鮮花的新人在排隊，有的甚至前一天晚上就帶着乾糧來等。

北京各區婚姻登記部門提前一小時開放、午間停休等措施，「不辦完不下班」最大程度滿足新人的登記需求。經過掃碼、測溫、簽署疫情防控承諾書，一對對新人進入婚登大廳，蓋章領取象徵愛情結晶的「小紅本」。

吉林長春的陳先生發布影片顯示，早上7時氣溫是攝氏零下19度左右，南關區民政局門口等待領證的新人已經排起長龍。除了禦寒衣物及暖手寶，還有新人裹著白色棉被保暖。

河南鄭州一處結婚登記窗口早早就排起了長隊，不少新人在網上下單請跑腿小哥代排隊。跑腿小哥王先生指出，從21日開始，請人代排隊的訂單就不斷增加。「我從凌晨4點30分就開始排隊了，今天排隊的前幾名都是我們跑腿小哥」。

據成都市民政局統計，2月22日全市婚姻登記處共辦理結婚登記4900餘對。甘肅蘭州共登記685對，創歷史最高峰。

廣州市天河區婚姻登記處在這日有逾200對新人登記結婚，盧小姐和冼先生在系統中等待了兩個小時才順利拿到號碼。被問及將如何慶祝新婚時，二人異口同聲說道，「天氣這麼冷，不如回家睡覺」。

北京 河南 疫情

上一則

中國多地結婚率逐年下降 姐弟戀恐成未來趨勢

下一則

繼薇婭後… 直播主驢嫂平榮逃稅 被罰款逾6200萬

延伸閱讀

王嘉爾熱戀女團成員？被爆「一起過夜還送玫瑰花」

王嘉爾熱戀女團成員？被爆「一起過夜還送玫瑰花」
20220222周二+農曆正月22 「最有愛一天」結婚領證大爆滿

20220222周二+農曆正月22 「最有愛一天」結婚領證大爆滿

谷愛凌告別北京冬奧：我度過人生中最美好的2周

谷愛凌告別北京冬奧：我度過人生中最美好的2周
71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創