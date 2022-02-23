「千年最愛日」爆婚姻登記潮 2.22各地排長龍領證

2月22日，鄭州等待登記領取結婚證的新人們排起長隊。 (中新社)

2022年2月22日，恰巧是星期二及農曆正月二十二，由於「2」字是「愛」的諧音，所以這天被稱為「千年最愛日」，引發一波領證結婚潮。北京 婚姻登記突破4700對、上海2800對，連氣溫攝氏零下19度的吉林，也出現排隊潮。在各地單位「為愛加班」這天，武漢有民政局因防疫暫停辦公，讓新人大喊失望。

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綜合媒體報導，適逢結婚領證熱門日期，北京、上海、杭州、廣州、西安等多地民政局早已預約爆滿。 當天早上還不到8點，北京各個婚姻登記中心門前就已有不少頭戴婚紗、手捧鮮花的新人在排隊，有的甚至前一天晚上就帶着乾糧來等。

北京各區婚姻登記部門提前一小時開放、午間停休等措施，「不辦完不下班」最大程度滿足新人的登記需求。經過掃碼、測溫、簽署疫情 防控承諾書，一對對新人進入婚登大廳，蓋章領取象徵愛情結晶的「小紅本」。

吉林長春的陳先生發布影片顯示，早上7時氣溫是攝氏零下19度左右，南關區民政局門口等待領證的新人已經排起長龍。除了禦寒衣物及暖手寶，還有新人裹著白色棉被保暖。

在河南 鄭州一處結婚登記窗口早早就排起了長隊，不少新人在網上下單請跑腿小哥代排隊。跑腿小哥王先生指出，從21日開始，請人代排隊的訂單就不斷增加。「我從凌晨4點30分就開始排隊了，今天排隊的前幾名都是我們跑腿小哥」。

據成都市民政局統計，2月22日全市婚姻登記處共辦理結婚登記4900餘對。甘肅蘭州共登記685對，創歷史最高峰。

廣州市天河區婚姻登記處在這日有逾200對新人登記結婚，盧小姐和冼先生在系統中等待了兩個小時才順利拿到號碼。被問及將如何慶祝新婚時，二人異口同聲說道，「天氣這麼冷，不如回家睡覺」。