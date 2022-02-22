從韭菜盒子到滑雪服 這些「谷愛凌同款」全都火了

谷愛凌賽後大吃韭菜盒子。（取材自封面新聞）

本屆北京冬奧 會，谷愛凌 個拿下2金1銀備受矚目，她曾提及的韭菜盒子、生煎包、蜜三刀等傳統小吃，透過互聯網快速出圈，「#谷愛凌把小吃店盤火了#」的話題更登上微博熱搜榜第一名，被網友評為「最強帶貨」。除了各種小吃，包含滑雪 服、滑雪板、五環美甲等各種「谷愛凌同款」也跟著被帶火。

北京老字號小吃店內消費者購買韭菜盒子。（取材自北京日報）

綜合媒體報導，走進一家北京老字號小吃店，看到有不少消費者正在排隊買小吃。家住附近的市民李先生順道前來買一份「谷愛凌同款」韭菜盒子，「本來就愛這個味，看到谷愛凌也在吃，一下子就把饞蟲勾起來了」。

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「因為世界冠軍谷愛凌的宣傳，最近韭菜盒子的銷量一路飆升。」店長龔先生介紹稱，「目前門店韭菜盒子的銷量是去年同期的兩倍，僅線上平台每日就可銷售超百個。」

山海視頻報導，北京一家老字號小吃店表示，受谷愛凌影響，近日韭菜盒子成為門店爆品，銷量是平日的2倍。數據顯示，韭菜盒子四天線上賣出100萬個，銷量最高的前五名城市分別是北京、上海、深圳、成都和杭州。

據美團數據，谷愛凌提過的美食都有較高的搜索量增長。其中，江蘇和山東一帶的傳統風味糕點「蜜三刀」近一周的用戶搜索量增長最快，增幅達244%。 「生煎」、「涮羊肉」和「糖餅」的搜索量則分別為80萬次、31萬次、3萬次，同比增長率分別為57%、32%、和128%。

谷愛凌和蘇翊鳴火了之後，成都進行賽前訓練的旱雪場也火了。成都新都區尖鋒滑雪場，大跳台滑道採用的是金針菇旱雪，體驗感可以達到與真雪90%的相似度。最近，這裡多了很多「打卡」的市民。

谷愛凌8日奪冠後，電商平台同品牌的雪具銷售額激增，與6日相比增長超過七倍。最受歡迎的商品是谷愛凌比賽同款滑雪板。

「谷愛凌同款」滑雪服、滑雪板銷售額激增。（取材自封面新聞）

谷愛凌首戰奪金時穿的「金龍」滑雪服被很多人種草，品牌方立刻推出了相似款的T卹，銷量也很火爆，但還是有不少人想要一模一樣的外套同款。

谷愛凌8日奪冠當天，她站上領獎台，高舉冰墩墩，手上的「五環美甲」也被人們發現了，她的幾個指甲上分別畫著奧運五環，幾個指頭合到一起就是標準的「五環」圖案。隨後「#谷愛凌五環美甲#」還登上了熱搜。