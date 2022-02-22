我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

冬殘奧217人中國代表團成立 雪容融要上崗了

中國新聞組／北京22日電
北京2022年冬殘奧中國代表團21日成立，殘奧冰球隊運動員與教練合影留念。（新華社）
北京2022年冬殘奧中國代表團21日成立，殘奧冰球隊運動員與教練合影留念。（新華社）

北京冬奧落幕，「冰墩墩」下崗，換冬殘奧吉祥物「雪容融」要登場了。冬殘奧將於3月4日至13日在北京舉行。中國代表團昨在北京成立，總人數217人，歷來規模最大。全為業餘選手，平均年齡25歲，年齡最大為45歲的高山滑雪運動員張海原，年齡最小為17歲的單板滑雪運動員耿焱紅。

來源：YouTube

香港文匯報報導，冬殘奧中國代表團總人數為217人，其中運動員96人（包括男運動員68人、女運動員28人），教練員、工作人員、競賽輔助人員、醫療保障人員121人。運動員來自12個省、自治區、直轄市，包括漢族、滿族、佤族、傣族、侗族、彝族、苗族等7個民族，全部為業餘選手，職業有工人、農民、學生、職員和自由職業者等。

據報導，代表團中有85名運動員為首次參加冬殘奧，占88.5％。代表團將參加輪椅冰壺、殘奧冰球、殘奧高山滑雪、殘奧單板滑雪、殘奧越野滑雪和冬季兩項全部6個大項、73個小項的角逐。與北京冬殘奧申辦成功前2014年索契冬殘奧會相比，參賽大項從2個增加到6個，小項從6個增加到73個。這是中國參加冬殘奧以來，代表團規模最大、運動員人數最多、參賽項目最全的一屆。

中國殘聯主席、代表團團長張海迪在出征動員大會上強調，北京冬殘奧是展示中國殘疾人自強不息、頑強拚搏精神的大舞台，「我們要發揚中國殘奧軍團精神，在北京冬殘奧上賽出水平、賽出成績、賽出好形象」。她希望運動員不怕困難，團結一心，奮勇爭先，感受冬殘奧的快樂，綻放生命之花，實現運動成績和精神文明雙豐收。

報導稱，張海迪希望中國殘奧體育代表團做傳遞友好的使者，展示友愛和熱情，與各國運動員結下友誼。代表團要做好預案，周密組織，平安參賽。強化管理，確保疫情防疫，各項參賽安全順暢運行。她表示，中國殘奧代表團是一支意志頑強、能打硬仗、有着光榮傳統的隊伍，要全力以赴完成好北京冬殘奧的參賽任務，不辜負殘疾兄弟姐妹的期盼。

小朋友與「雪容融」合影留念。（新華社）
小朋友與「雪容融」合影留念。（新華社）

運動員 北京冬奧 滑雪

上一則

鍾南山向港人發「疫情告急書」 籲長者打3針降死亡率

下一則

8孩母效應 中國婦權受關注 修法獲42萬條意見

延伸閱讀

憂心從北京冬奧帶回受駭風險 專家建議換掉密碼

憂心從北京冬奧帶回受駭風險 專家建議換掉密碼
北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

「謝謝你們 中國朋友」巴赫讚：北京冬奧無與倫比

「謝謝你們 中國朋友」巴赫讚：北京冬奧無與倫比
1北京2世界 「泡泡」冬奧落幕 一起邁向未來？

1北京2世界 「泡泡」冬奧落幕 一起邁向未來？

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險