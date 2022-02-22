冬殘奧217人中國代表團成立 雪容融要上崗了

北京2022年冬殘奧中國代表團21日成立，殘奧冰球隊運動員與教練合影留念。（新華社）

北京冬奧 落幕，「冰墩墩」下崗，換冬殘奧吉祥物「雪容融」要登場了。冬殘奧將於3月4日至13日在北京舉行。中國代表團昨在北京成立，總人數217人，歷來規模最大。全為業餘選手，平均年齡25歲，年齡最大為45歲的高山滑雪運動員 張海原，年齡最小為17歲的單板滑雪運動員耿焱紅。

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香港文匯報報導，冬殘奧中國代表團總人數為217人，其中運動員96人（包括男運動員68人、女運動員28人），教練員、工作人員、競賽輔助人員、醫療保障人員121人。運動員來自12個省、自治區、直轄市，包括漢族、滿族、佤族、傣族、侗族、彝族、苗族等7個民族，全部為業餘選手，職業有工人、農民、學生、職員和自由職業者等。

據報導，代表團中有85名運動員為首次參加冬殘奧，占88.5％。代表團將參加輪椅冰壺、殘奧冰球、殘奧高山滑雪、殘奧單板滑雪、殘奧越野滑雪和冬季兩項全部6個大項、73個小項的角逐。與北京冬殘奧申辦成功前2014年索契冬殘奧會相比，參賽大項從2個增加到6個，小項從6個增加到73個。這是中國參加冬殘奧以來，代表團規模最大、運動員人數最多、參賽項目最全的一屆。

中國殘聯主席、代表團團長張海迪在出征動員大會上強調，北京冬殘奧是展示中國殘疾人自強不息、頑強拚搏精神的大舞台，「我們要發揚中國殘奧軍團精神，在北京冬殘奧上賽出水平、賽出成績、賽出好形象」。她希望運動員不怕困難，團結一心，奮勇爭先，感受冬殘奧的快樂，綻放生命之花，實現運動成績和精神文明雙豐收。

報導稱，張海迪希望中國殘奧體育代表團做傳遞友好的使者，展示友愛和熱情，與各國運動員結下友誼。代表團要做好預案，周密組織，平安參賽。強化管理，確保疫情防疫，各項參賽安全順暢運行。她表示，中國殘奧代表團是一支意志頑強、能打硬仗、有着光榮傳統的隊伍，要全力以赴完成好北京冬殘奧的參賽任務，不辜負殘疾兄弟姐妹的期盼。