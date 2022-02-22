我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

韓聰鍍金 爸媽餃子店成網友打卡熱點

﻿中國新聞組／北京22日電
韓聰和隋文靜奪金之後，韓聰爸媽開的餃子館熱鬧非凡。（取材自雲南網）
韓聰和隋文靜奪金之後，韓聰爸媽開的餃子館熱鬧非凡。（取材自雲南網）

北京冬奧花滑雙人滑冠軍韓聰，父母在雲南騰沖啟迪冰雪小鎮經營的餃子館近日成為打卡熱點，不少人慕名前來，向餃子店店主、韓聰的父母表示祝賀、分享喜悅。

中新社報導，騰沖啟迪冰上運動中心是中國花樣滑冰隊的定點訓練基地，擁有1850米的絕佳海拔及得天獨厚的氣候、自然環境等優勢，同時還配備了30米×60米奧林匹克國際標準冰場及海內外高級教練員。此前，隋文靜和韓聰曾為了備戰冬奧多次在此訓練。

據報導，韓聰父母為了陪伴孩子訓練也來到了騰沖，並逐漸喜歡上了騰沖的自然環境和氣候條件。韓媽媽說：「一到騰沖我們就覺得空氣很好，人也願意多走動，韓聰爸爸身體不好，這裡對他身體有好處。」夫妻兩人一合計，最終決定留在啟迪冰雪小鎮安家，成為了「新騰沖人」。為了讓孩子在訓練的時候也能吃上家鄉的美食，夫妻兩人就在冰上運動中心旁開了一家餃子館。

韓爸爸說：「這個小店是我們作為『新騰沖人』的二次創業，也是我們在騰沖養老的一個精神寄託。」

19日晚韓聰和隋文靜奪冠時，餃子館裡爆發出了熱烈的歡呼聲。「完美！」韓媽媽驕傲的大聲讚嘆道，而後如釋重負地同韓爸爸緊緊相擁，二人流下了激動的淚水。報導稱，韓媽媽忍住內心的牽掛和思念，分別給隋文靜、韓聰發了短信，就兩個字：「祝賀」。

談起兒子，韓媽媽多次潸然淚下，她說：「這些年這兩個孩子真是太不容易了，他們經歷了太多太多。」隋文靜和韓聰兩人都曾經歷傷病，比如隋文靜出現過右腳疲勞性骨折，韓聰動過髖關節手術，他們曾一度告別賽場，但都咬牙堅持了下來。

韓聰和隋文靜在北京冬奧獲得花滑雙人滑冠軍。（取材自雲南網）
韓聰和隋文靜在北京冬奧獲得花滑雙人滑冠軍。（取材自雲南網）

餃子 北京冬奧 美食

上一則

關水牢、槍抵頭…安徽男被騙到緬甸 扮「美女裸聊」

下一則

冬殘奧217人中國代表團成立 雪容融要上崗了

延伸閱讀

冬奧／日韓感人冰上友情 小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

冬奧／日韓感人冰上友情 小平奈緒坦言就是為李相花拚戰
冬奧又「浪漫」合體？柳鑫宇8次「公主抱」羽生結弦

冬奧又「浪漫」合體？柳鑫宇8次「公主抱」羽生結弦

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援
北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險