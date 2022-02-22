韓聰鍍金 爸媽餃子店成網友打卡熱點

韓聰和隋文靜奪金之後，韓聰爸媽開的餃子館熱鬧非凡。（取材自雲南網）

北京冬奧 花滑雙人滑冠軍韓聰，父母在雲南騰沖啟迪冰雪小鎮經營的餃子 館近日成為打卡熱點，不少人慕名前來，向餃子店店主、韓聰的父母表示祝賀、分享喜悅。

中新社報導，騰沖啟迪冰上運動中心是中國花樣滑冰隊的定點訓練基地，擁有1850米的絕佳海拔及得天獨厚的氣候、自然環境等優勢，同時還配備了30米×60米奧林匹克國際標準冰場及海內外高級教練員。此前，隋文靜和韓聰曾為了備戰冬奧多次在此訓練。

據報導，韓聰父母為了陪伴孩子訓練也來到了騰沖，並逐漸喜歡上了騰沖的自然環境和氣候條件。韓媽媽說：「一到騰沖我們就覺得空氣很好，人也願意多走動，韓聰爸爸身體不好，這裡對他身體有好處。」夫妻兩人一合計，最終決定留在啟迪冰雪小鎮安家，成為了「新騰沖人」。為了讓孩子在訓練的時候也能吃上家鄉的美食 ，夫妻兩人就在冰上運動中心旁開了一家餃子館。

韓爸爸說：「這個小店是我們作為『新騰沖人』的二次創業，也是我們在騰沖養老的一個精神寄託。」

19日晚韓聰和隋文靜奪冠時，餃子館裡爆發出了熱烈的歡呼聲。「完美！」韓媽媽驕傲的大聲讚嘆道，而後如釋重負地同韓爸爸緊緊相擁，二人流下了激動的淚水。報導稱，韓媽媽忍住內心的牽掛和思念，分別給隋文靜、韓聰發了短信，就兩個字：「祝賀」。

談起兒子，韓媽媽多次潸然淚下，她說：「這些年這兩個孩子真是太不容易了，他們經歷了太多太多。」隋文靜和韓聰兩人都曾經歷傷病，比如隋文靜出現過右腳疲勞性骨折，韓聰動過髖關節手術，他們曾一度告別賽場，但都咬牙堅持了下來。