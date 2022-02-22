我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

「新東方」直播帶貨「像上課」 兩個月只賺450萬

中國新聞組／北京22日電
新東方總裁俞敏洪在「雙減」政策打擊後，嘗試直播帶貨為公司轉型。(取材自e公司)
新東方總裁俞敏洪在「雙減」政策打擊後，嘗試直播帶貨為公司轉型。(取材自e公司)

中國知名補教業者「新東方」去年因「雙減」政策停業，公司的轉型之路備受關注。去年底，新東方宣布成立「東方甄選」，進軍直播帶貨。在近兩個月26場直播中，東方甄選累計銷售額454.76萬元，不少網友評論「雖然不算太多，但總得有一些時間轉型」。

來源：YouTube

中國基金報報導，不同於一些帶貨主播直播間嘈雜喧鬧的氛圍，新東方總裁俞敏洪的直播間稱得上是一個「文化人的直播間」。每到一個農產品的銷售環節，俞敏洪總會拿出一張產品原產地的地圖，為粉絲介紹當地的歷史文化和地理環境。

俞敏洪還曾在直播引據艾青的詩《我愛這土地》中的金句「為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉」，表達自己對農業的熱愛之情。有網友形容，看他的「直播像上課」。

自「雙減」以來，俞敏洪稱，新東方市值已跌去90%，營收減少80%，辭退員工6萬人，退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近200億元人民幣（約31億7624萬美元），並全面停止K9培訓，新東方今年過了自成立以來「最安靜的一個寒假」。

東方甄選為新東方投資的公司，全名為「東方甄選(北京)科技有限公司」，法定代表人為新東方在線CEO孫東旭。俞敏洪去年11月就曾在直播中表示，「新東方計畫成立大型農業平台，將和新東方的老師們一起進行助農直播」。

俞敏洪直播間的產品單價普遍不低，被不少消費者「嫌貴」。俞敏洪說，自己銷售的農產品價格並不是全網最低，但在同類品牌當中，肯定是最便宜的。不過，俞敏洪直播間整體銷售額並不算高，也讓他曾感嘆：「別人一次直播的銷售額動不動就破億，我們才賣500萬。」

據新抖數據平台數據，自12月28日開播至2月17日，東方甄選直播了26場，累計觀看人次331.6萬，單場人氣峰值1.59萬，場均銷售額17.37萬元。累計帶貨商品數335件，大部分商品均為水果、牛羊肉等農產品，累計銷售額454.76萬元，累計銷量8.14萬件。其中，單日銷量最高的一天，東方甄選售出了1.1萬件商品。

對此，有微博網友評論「轉型不如老羅（錘子科技創始人羅永浩）」、「計算時間人員成本，完全沒意義的嘗試」，也有網友鼓勵「雖然不算太多，總要給人家轉型的時間」。

營收 北京 投資

上一則

質疑韓戰「冰雕連」 知名記者羅昌平被提起公訴

下一則

黃之鋒六四維園集結改判囚8個月 3月服刑完畢

延伸閱讀

滑雪天后？宣傳機器？谷愛凌首場抖音直播「點讚破億」

滑雪天后？宣傳機器？谷愛凌首場抖音直播「點讚破億」
谷愛凌直播首秀 點讚數逾1.2億 人氣直逼劉德華

谷愛凌直播首秀 點讚數逾1.2億 人氣直逼劉德華
喬蕾：「新東方」開發海外市場 堅持做好

喬蕾：「新東方」開發海外市場 堅持做好
神隱2個月…張庭「奇招露臉」帶貨 網酸：想賺錢想瘋了

神隱2個月…張庭「奇招露臉」帶貨 網酸：想賺錢想瘋了

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險