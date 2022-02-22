「新東方」直播帶貨「像上課」 兩個月只賺450萬

新東方總裁俞敏洪在「雙減」政策打擊後，嘗試直播帶貨為公司轉型。(取材自e公司)

中國知名補教業者「新東方」去年因「雙減」政策停業，公司的轉型之路備受關注。去年底，新東方宣布成立「東方甄選」，進軍直播帶貨。在近兩個月26場直播中，東方甄選累計銷售額454.76萬元，不少網友評論「雖然不算太多，但總得有一些時間轉型」。

來源：YouTube

中國基金報報導，不同於一些帶貨主播直播間嘈雜喧鬧的氛圍，新東方總裁俞敏洪的直播間稱得上是一個「文化人的直播間」。每到一個農產品的銷售環節，俞敏洪總會拿出一張產品原產地的地圖，為粉絲介紹當地的歷史文化和地理環境。

俞敏洪還曾在直播引據艾青的詩《我愛這土地》中的金句「為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉」，表達自己對農業的熱愛之情。有網友形容，看他的「直播像上課」。

自「雙減」以來，俞敏洪稱，新東方市值已跌去90%，營收 減少80%，辭退員工6萬人，退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近200億元人民幣（約31億7624萬美元），並全面停止K9培訓，新東方今年過了自成立以來「最安靜的一個寒假」。

東方甄選為新東方投資 的公司，全名為「東方甄選(北京 )科技有限公司」，法定代表人為新東方在線CEO孫東旭。俞敏洪去年11月就曾在直播中表示，「新東方計畫成立大型農業平台，將和新東方的老師們一起進行助農直播」。

俞敏洪直播間的產品單價普遍不低，被不少消費者「嫌貴」。俞敏洪說，自己銷售的農產品價格並不是全網最低，但在同類品牌當中，肯定是最便宜的。不過，俞敏洪直播間整體銷售額並不算高，也讓他曾感嘆：「別人一次直播的銷售額動不動就破億，我們才賣500萬。」

據新抖數據平台數據，自12月28日開播至2月17日，東方甄選直播了26場，累計觀看人次331.6萬，單場人氣峰值1.59萬，場均銷售額17.37萬元。累計帶貨商品數335件，大部分商品均為水果、牛羊肉等農產品，累計銷售額454.76萬元，累計銷量8.14萬件。其中，單日銷量最高的一天，東方甄選售出了1.1萬件商品。

對此，有微博網友評論「轉型不如老羅（錘子科技創始人羅永浩）」、「計算時間人員成本，完全沒意義的嘗試」，也有網友鼓勵「雖然不算太多，總要給人家轉型的時間」。