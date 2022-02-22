大明山積雪1米深… 萬人湧杭州賞雪 有人背嬰上山

民眾上山賞雪，還有人牽著小孩。(取材自澄柿互動)

浙江上周末下大雪了。尤其是在山裡，雪景超級壯觀。大雪過後，杭州臨安大明山上最厚積雪足足有一米那麼深。來自杭州、上海、安徽等地的近萬名遊客湧入臨安賞雪 ，冰雪覆蓋的山坳裡車輛扎堆、人山人海。

新民晚報報導，民警手持電喇叭一遍又一遍呼喊，幾乎是聲嘶力竭：「大家注意安全。上山賞雪一定要注意安全。」但依舊擋不住來賞雪的客流。

但20日晚7點左右，一對男女在浙江臨安百丈嶺賞雪時失蹤。據兩名遊客的隨行人員介紹，他們在山下一直等待這對男女下山，可是直到晚上兩人依然杳無音信。隨後，臨安警方和救援組織一起組成救援力量前往百丈嶺展開搜救。幸好，失聯的年輕男女找到了，都沒有受傷。救援隊員說，小伙子和姑娘因為體力消耗太大，自己根本走不動了，山上又非常寒冷。

據報導，有人背著幾個月大寶寶上山，還有人直奔未開發的山區。

20日的臨安區百丈嶺、太子尖，清涼峰，處處人聲吵雜，打破了山野的寧靜，前來登山賞雪的人們一波緊接一波，目標直奔未開發區的山頂山腰。

民警、交警、救援組織、村鎮幹部、村民志願者全趕到了，在山上山下四處駐點嚴陣以待，生怕意外發生。

上山賞雪的民眾。(取材自澄柿互動)

臨安區公安 局昌化派出所民警舒汀21日說，「車流量很大，山下的交通疏導壓力很大。今天在太子尖的警力，沒有一個人能趕回來吃中飯，大家都是帶了點乾糧補充體力。」

上山賞雪的民眾失聯，被救援下山。(取材自澄柿互動)

清涼峰生態警務室的輔警馮向平21日說：「昨天是雨夾雪，路面非常滑，積雪太厚，彎點太多，連公路段的鏟雪車行駛到半山腰都掉溝裡了。我們盡量勸導大家，不要開車上山，太危險。這裡海拔1200多米，我們看到，很多遊客竟然穿平底皮鞋，並不防滑。遊客中小孩子太多，還有幾個月大的寶寶，被媽媽背著上山。 」

在上溪村百丈嶺古道，觀雪景的遊客較多，交警一直忙著救援被困車輛。

狼行救援隊副大隊長沈曉斌21日說，「今天的百丈嶺人擠到爆，大約有6000多人。杭州、紹興、嘉興、桐廬、富陽的驢友都趕來了，連上海和安徽宣城的都有。」

春節以來，因為上山賞雪的失聯搜救事件已發生多起。