中國郵政10萬據點優勢 恐輾壓星巴克、瑞幸

郵局早已跨界嘗試蔬菜水果店。(取材自上海證券報)

去郵局可以幹什麼？收發信件、包裹、訂報紙、喝咖啡 、奶茶、買菜…都可以。老字號中國郵政 跨界搶起咖啡生意，郵局咖啡的開幕讓吃瓜網民紛紛在熱評下方@星巴克 、瑞幸，面對這個「分店數」直衝全國第一的對手，咖啡老大們是不是「瑟瑟發抖」?

上海證券報報導，早在2018年，中國郵政北京西城有四個郵政網點已開始惠民蔬菜水果店的嘗試。各地中國郵政有關咖啡、奶茶等新業態的嘗試，也非最新動作。

去年浙江紹興越城區最新打卡地之一的——魯迅故里主題郵局，其前身中興路郵政所，是紹興首家主題郵局。一樓可以喝咖啡、奶茶，吃甜品，還有許多富有紹興元素的明信片、手機殼、鑰匙鏈、T恤衫可挑選。「2021年十一期間每天人流量達到上千人。」第三方運營公司負責人石堅介紹。

截至2020年末，中國共有郵政支局所5.4萬處，投遞服務網點4.3萬處。星巴克在中國有門店5000多家，瑞幸有將近6000家。由此有人判斷，中國郵政在咖啡行業有很大發展空間，作為外來者可能顛覆整個行業。

「投資家」報導，在中國很長一段時間裡，星巴克成了咖啡的代名詞。在2021財年年報中，星巴克在中國營收達36.7億美元(約231億人民幣)，占其總營收的12.6%，中國成為星巴克在全球的第二大市場。

但身為咖啡巨無霸，星巴克最近飽受爭議。不久前，重慶某星巴克門店因疑似趕走在門口吃盒飯的民警而引發部分網友抵制。此事還未完全結束，又一則消息來了——星巴克漲價了。有消費者發現，星巴克對旗下部分咖啡飲品售價上調一元至二元。除了星巴克，瑞幸和Tims咖啡也在近期上調了部分產品價格。

目前星巴克官方線上下單平台，大杯美式的售價為30元人民幣(約4.7美元)，此前價格為28元；中杯拿鐵的價格也漲至30元，大杯拿鐵漲至33元。對比中國郵政「郵局咖啡」的價格，經典美式22元，最貴的一杯38元，擁有隱藏「分店數」硬實力第一的中國郵政在價格上也多了幾分能抗衡咖啡巨頭的條件。