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繼「郵氧的茶」後又跨界 中國郵政賣咖啡1杯22元

中國新聞組／北京22日電
中國郵政賣起了咖啡。(取材自「投資界」)
中國郵政賣起了咖啡。(取材自「投資界」)

中國郵政繼「郵氧的茶」之後，又跨界賣咖啡。首家郵局咖啡店14日在廈門營業，店內綠布景和郵筒復古味十足，最便宜一杯咖啡22元人民幣(約3.5美元)。中國郵政全中國坐擁近9000個攬投部、5.4萬個營業支局所和42萬個信息系統，完善的站點資源超越星巴克、瑞幸，讓郵局咖啡一開幕就備受關注。

來源：YouTube

投資界」報導，中國郵政旗下第一家郵局咖啡落地廈門國貿大廈。廈門郵政將原有的國貿郵政支局進行改造升級，在保留郵政服務的基礎上疊加了咖啡飲品和郵政文化創意服務。改造後，門店不僅留著郵政傳統的業務服務區域，也增加了可以喝咖啡、聊天的桌椅，還賣起了咖啡杯、文創袋等周邊產品。

「喝一杯咖啡，寫一封信給愛的人。」郵政抓住了最新的流量密碼，就連Slogan都主打年輕人。在附近工作的網友透露，營業不過幾天，郵政咖啡門口排滿了長長的隊伍，店裡已經爆單。店裡最便宜的咖啡是經典美式，一杯22元；而最貴的一杯要38元。

中國郵政咖啡價目表。(取材自「投資界」)
中國郵政咖啡價目表。(取材自「投資界」)

從中國郵政對外投資行業分布圖看到，除了56.25%主營業務交通運輸外，中國郵政還布局了租賃商務、批發零售、金融業、文化體育、住宿餐飲等各個行業。當下快遞業競爭激烈，郵政跨界求生的戲碼也屢屢上演。

在中石化和同仁堂進軍咖啡市場後，「汽油味咖啡」、「中藥味咖啡」成了不少網友的調侃對象。而對於郵局咖啡，網友也發出了靈魂拷問「賣咖啡有編制嗎？」、「在郵局咖啡上班算不算公務員？」、「我要是能在這上班，算不算進國企了？」

要是較勁門店數，沒有能敢輕視中國郵政，從寄遞物流業務來看，中國郵政在國內的營業網點已超5.4萬個，60餘萬處便民服務加盟點，以及600多家主題郵局。這意味著，中國郵政至少有5萬家門店可用來賣咖啡，一旦放手鋪店，堪稱凶猛。

對此，郵局咖啡相關負責人透露，除廈門外，將陸續在北京、上海、廣州、深圳等一二線城市開設多家特色郵局咖啡店。「投資界」指出，若是想用兼職去挑戰巨頭深耕多年的主業，郵局咖啡顯然目前還未成熟，畢竟目前除了門店分布廣泛外，郵局咖啡的競爭優勢並不明顯。

不起眼的小郵局搖身一變成為網紅打卡點，連Slogan都主打年輕人。(取材自「投資...
不起眼的小郵局搖身一變成為網紅打卡點，連Slogan都主打年輕人。(取材自「投資界」)

咖啡 郵政 投資

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