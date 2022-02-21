「全民戰徐州」…前深圳書記傳賦詩挺「八孩母」

前深圳市委書記厲有為。 （取材自深圳商報）

江蘇徐州「八孩母親」遭鐵鏈拴頸事件發酵，繼北京 大學、清華大學及各界人士聯署要求徹查真相後，網傳深圳前市委書記厲有為也以一首打油詩聲援「八孩母親」，詩曰「全民戰徐州，曙光在前頭」，引發各界關注熱議，網友紛紛點讚。但尚無法證實「戰徐州」是否真是厲有為所作。

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綜合媒體報導，「八孩母親」事件爆發至今，徐州政府已先後做了四次通報，承認此案件涉及拐賣人口，但所提供的信息卻前後矛盾，網上一片質疑聲。江蘇省政府日前宣布成立真相調查組並承諾嚴查嚴懲，卻有網友聲稱「八孩母親」所在的村落已經被嚴控，指調查組的重點並不是查明真相，而是要查是誰外洩了結婚證。該網友並表示，「息聲」作業已統一在全國部署展開，包括在社交平台上刪除有關「八孩母」、「鐵鏈女」的帖文視頻，以及運作退出聲援簽名連署。據了解，目前微博 熱搜榜已看不到與發生在徐州豐縣有關的話題。

被鐵鏈栓住的「八孩母」。(取材自微博)

據傳有志願者稱前往江蘇試圖探訪並幫助「八孩母親」，卻被警方以尋釁滋事罪拘留。其中一名志願者在微博發文，稱與同伴遭受警方「超高強度提問」，另遭嚴密監控，同時還上傳手肘有瘀痕的相片，聲稱拘留期間遭受毆打。

另有網友發文指出，江蘇省、市、縣存在上下利益關聯，應予以迴避。徐州為江蘇管轄，相當於自己查自己，無法保證公正性，最終結果恐還是抓幾個替罪羊，大事化小、小事化沒。

網傳厲有為的「戰徐州」內容為：「劉邦戰徐州，漢室天下留。蘇軾戰徐州，紀念蘇黃樓。我軍戰徐州，淮海大捷收。網民戰徐州，徐州已蒙羞。天道不可滅！民心不可丟！史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！」

有網友大讚「戰徐州」好詩，也有網友「向老人家致敬」，前中共 中央黨校教授蔡霞表示：「厲有為站出來聲援鐵鏈女，這是中共黨內良知的呼聲。」但現居美國的北京之春雜誌榮譽主編胡平則對這首詩的出處表示質疑，「很難設想他會對這件事持這麼簡單化的態度。」