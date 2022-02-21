送別冬奧 總導演張藝謀：「折柳寄情」寓意向前看

北京冬奧林閉幕式「折柳寄情」。（新華社）

北京冬奧 閉幕式「折柳寄情」環節，張藝謀導演 用「一首曲、一群人，一捧柳枝、一束光、一片綠蔭、一起向未來」六個「一」唯美表達了莊嚴的儀式。

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新京報報導，北京冬奧開閉幕式總導演張藝謀及閉幕式導演沙曉嵐表示：「在《送別》的環節，我們想藉此機會把中國的傳統文化藝術傳遞到全世界。」「更多是一種深沉的紀念和一種綠色的希望重新升起。」

新浪娛樂報導，閉幕式中的「緬懷環節」是從里約奧會開始，為了緬懷逝者。南韓選擇用類似葬禮的形式展示，東京奧運 則展現日本的「物哀文化」。張藝謀說，「緬懷環節」的創意會開了很多次，下了很多功夫：「中國人如何表達死亡？如何在中國文化中萃取出中國人的生死觀？我想中國跟其他國家不太一樣的是，對於逝去的人、對於生命，我們有屬於中國人的樂觀與向上。」

最終導演組選擇了「折柳寄情」的意象。大家拿著一個發光的「柳條」，在《送別》的音樂中緩緩地向中間走，有無數道綠色的光像紀念碑一樣升起來。張藝謀稱：「我們特別把光調成綠色的，意味著生命、希望和成長，我們沒有太多的悲傷，更多的是一種深沉的紀念。綠色的希望重新升起，一切都要向前看，這是一種完全不同的情懷。」

張藝謀還表示：「我們重現了2008年的那一幕：星星在地面匯聚，成為星光五環，伴隨著《我和你》主題曲緩緩升起。然後這朵雪花火炬再緩緩下降，兩者在空中交錯，很浪漫，好像時光倒流一樣，我自己覺得這應該是一個經典瞬間。」

他說：「作為親歷者，這十幾年走過來，我自己和國家都發生了許多變化。我們可以用簡約的方式呈現開閉幕式，讓全世界和我們在一起。所以我認為這次冬奧開閉幕式跟2008年最大的不同，就是文化自信，我們放下了包袱，完全放鬆自己才可以浪漫。」

談到中國人的家國情懷，張藝謀稱：「所有人都會有這樣的感覺，一晃十幾年，時光的重疊中，國家和我們都不一樣了。我相信很多人看到這個瞬間之後也會有同樣的感受，這是中國人對於國家發展、對於國家越來越好的一種深切感情。」