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冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

虎頭衣→雙魚服 阜平娃冬奧閉幕換裝獻瑞

中國新聞組／北京21日電
阜平娃娃在北京冬奧閉幕獻唱，改穿冰藍色繡花雙魚服，寓意年年有餘、魚躍龍門。（新華社）
阜平娃娃在北京冬奧閉幕獻唱，改穿冰藍色繡花雙魚服，寓意年年有餘、魚躍龍門。（新華社）

北京冬奧用希臘語演唱「奧林匹克頌」的阜平娃娃們換新衣了。開幕儀式時穿的虎頭衣，變成了閉幕儀式上的冰藍色繡花雙魚服。一樣的款式和材質，不一樣的圖案設計，但核心創意都離不開新年吉祥寓意。這次換裝，僅用了9天時間。

北京日報報導，北京冬奧開幕式服裝化妝造型總監陳敏正回憶說，「大年初七，導演組決定請阜平娃娃回到鳥巢再次演唱。當天，我也接到任務，要重新設計演出服。」考慮到開幕演出服非常受歡迎，新服裝就保留了原來的款式——背心式羽絨服。 「圖案方面，準備了福字、雙魚、虎頭娃等十幾種，最終雙魚獲得一致通過。」

報導指出，陳敏正說，雙魚圖案寓意年年有餘，也承載著對孩子們鯉魚躍龍門的期待，更能勾起許多人對類似年畫的懷舊共鳴。這幅圖，也出自名家——國家級非物質文化遺產項目蔚縣剪紙的傳承者之一、任志國之手。他的原作是將福字與雙魚相結合，陳敏正抽取了原作的一部分，又經過整整兩天數易其稿的二次設計，才終於確定了如今外有細框、內有立體感雙魚的方案。

報導說，無論開幕還是閉幕儀式，人們都可以在服裝上看到許多剪紙元素，這是對中國春節節俗的一種巧妙展示。比如任志國的窗花作品就出現在開幕式和平鴿童裝上。阜平娃娃的虎頭衣，虎頭圖案來源於北京已故剪紙藝術大師申沛農的作品。演唱主題歌「雪花」的孩子們穿的演出服上，還有蔚縣剪紙藝術家陳林的作品。

阜平娃娃在北京冬奧開幕式，穿著虎頭衣。（新華社）
阜平娃娃在北京冬奧開幕式，穿著虎頭衣。（新華社）

北京冬奧 導演

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