青島「23號大爺」拍照火了 每天上百遊客排隊找他拍

青島棧橋「23號大爺」最近火了。（取材自半島都市報）

青島棧橋一位拍攝遊客照的大爺最近暴紅，每天會有上百人專程排隊找他拍照，因為大爺的拍照攤位號是23號，又被大家親切的稱為「23號大爺」。

綜合半島都市報、齊魯晚報等報導，這位大爺在棧橋上有個一分鐘快照的23號攤位，他不僅拍照技藝精湛，得到不少遊客的認可，還經常教遊客擺拍照姿勢，並且親自示範。拍攝結束後，還會專門給每一位遊客挑片選片，經過短暫的電腦處理之後，打印封膜再交給遊客。而大爺的攤位20多年沒有漲過價，6寸照片的價格，一直都是10塊錢2張。

大爺在棧橋上的一分鐘快照攤位是第23號。（取材自半島都市報）

據報導，「23號大爺」從1998年開始便在棧橋上擺攤幫遊客拍照，「我在棧橋拍照已經20多年了，這麼多年來基本上都是8點出攤，晚上5點收攤，最近突然火起來了，為了幫專門來拍照的遊客市民拍好照片，經常延遲到晚上6、7點鐘。 」

「23號大爺」說：「走紅完全是意料之外」，「有時候看著大家排隊等著，乾脆連吃飯都不吃了，服務嘛，就是要做好，誠信為鼎，得讓大家滿意呀。」他說，「棧橋就是青島的第一個窗口，我在這照相，也要讓自己成為青島的一個小小的風景。 」

青島棧橋有位「23號大爺」，每天上百人排隊找他拍照。（取材自半島都市報）

報導說，大家在社交平台分享照片後，吸引了眾多遊客前來，等待大爺拍照的遊客絡繹不絕；即使最近這大冷的天，在棧橋上仍每天有上百號人吹著海風，排著長隊，等待「23號大爺」讓大爺給自己拍張照。排隊的人群有時都圍了得有好幾層。有位煙台來的遊客劉女士慕名來打卡，排到了104號。

網友表示，看完之後也想去棧橋找大爺拍照，「救命！就是說想和朋友一起去拍照光排隊也要排一兩個小時」、「 認真工作真的會被看到的，大爺拍的照片真的不錯」、「要在4月之前去棧橋看海鷗，還要找23號大爺拍照」、「大爺不光負責拍照，還要當衣帽架，主要還20年不漲價」、「 和喜歡的人一起去棧橋找23號大爺拍照吧」。

外地網友說，為了找「23號大爺」拍照，都想在青島安家買套房了。

不過，也有遊客和網友表示，到棧橋遊玩並不用非得排「23號大爺」的隊，其他拍攝攤位的水平和技藝都很厲害，並且完全不用排隊。