「謝謝你們 中國朋友」巴赫讚：北京冬奧無與倫比

北京第24屆冬季奧林匹克運動會閉幕式20日晚在國家體育場舉行。中國國家主席習近平出席閉幕式。（Getty Images）

2022北京冬奧 昨晚閉幕，國際奧委會主席巴赫在閉幕式致辭時，四次使用中文對中國各方面的支持表示感謝，並祝賀中國成為冰雪運動之國。巴赫表示，奧林匹克精神之所以閃耀，因為中國人民搭建了一個出色而安全的奧運舞台，「這是一屆真正無與倫比的冬奧」，「謝謝你們，中國朋友！」

來源：YouTube

昨晚在國家體育場「鳥巢」舉辦的閉幕式中，中國國家主席習近平也出席。文匯報報導，此次冬奧是在極少數國家所謂「外交抵制」下，在面臨新冠疫情 下，中國最終克服各種困難成功舉辦的，並獲得國際社會的認可和讚賞。同時，中國隊以9金4銀2銅收官，金牌數和獎牌數均創歷史新高。李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山也出席閉幕式。

巴赫在閉幕式致辭時四次使用中文，對中國表示感謝，並且祝賀中國成為冰雪運動之國。「謝謝！中國！」巴赫用字正腔圓的中文感謝開啟了自己的致辭。高度評價了運動員在本屆冬奧的表現，以及展現的奧林匹克精神。

巴赫說，北京冬奧村和場館設施完善、服務溫馨完備，各項組織工作非凡卓越。巴赫第二次用中文說：「謝謝你們，中國朋友！」接著巴赫還感謝了志願者的付出，他第三次用中文說：「志願者，謝謝你們。」

巴赫並表示，中國已經有超過3億人參與冰雪運動，確立了本屆冬奧帶來的積極影響。「這是一屆真正無與倫比的冬奧，我們歡迎中國成為冰雪運動之國。」接著他第四次用中文說：「祝賀，中國！」並宣布北京冬奧閉幕。

巴赫稍早在接受中央廣播電視總台訪問時表示，這次賽事展示了奧運能夠超越政治紛爭。中國的冬季運動的市場價值在2025年將會達到1500億美元，「這也會給全世界的冬季運動帶來巨大的推動作用。」

北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮昨天表示，本屆冬奧與往屆相比有一個最大的特點，就是當前Omicron疫情還在全球肆虐。而北京冬奧期間沒有發生入境人員和本土人員交叉的疫情，是一屆安全的冬奧。

韓子榮並表示，北京冬奧組委與國際奧委會一同制訂的兩版防疫手冊，發揮了非常好的指導作用。由於各項防疫措施得到有效落實，使冬奧閉環內成為「全球最安全的地方之一」。事實證明，冬奧的防疫是非常成功的，成就了精采的賽事，實現了安全和精采的最佳平衡。

韓子榮透露，由1月23日至2月19日，北京冬奧閉環內核酸檢測 總數達179萬人次。閉環內通過每日核酸檢測，檢測出陽性172人。