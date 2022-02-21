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冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

旗手變「騎手」 高亭宇肩扛徐夢桃

中國新聞組／北京21日電
高亭宇架著徐夢桃高舉國旗進場。（取材自北京日報）
高亭宇架著徐夢桃高舉國旗進場。（取材自北京日報）

北京冬奧昨天舉行閉幕式，在旗手入場儀式上，率先進場的中國代表團旗手高亭宇和徐夢桃並非一同步行，而是由高亭宇「扛著」徐夢桃入場，非常「高大上」的徐夢桃並不斷揮舞五星旗。此舉引來不同解讀。有人認為這代表「『高』舉中國『夢』」，展現民族自豪感；也有人覺得中國作為東道主且第一個出場，這麼「騎」著「不夠莊重」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「長亭外，古道邊，芳草碧連天……」在悠揚的「送別」的音樂中，舞蹈演員化身柳枝，其他演員手捧柳枝上場。作為閉幕式的旗手，身高1米80的高亭宇在肩上還扛着徐夢桃，徐夢桃再高舉五星旗，絕對是全場最高。「旗手」變成了「騎手」，確實很有趣。隨後，兩位旗手在社交平台上解釋了這一舉動背後的含義：「在更『高』的舞台上圓『夢』！」

中國代表團旗手徐夢桃與高亭宇在閉幕式上入場。（新華社）
中國代表團旗手徐夢桃與高亭宇在閉幕式上入場。（新華社）

同時擔任開閉幕式中國代表團旗手、拿下速滑男子500米金牌的高亭宇此前表示，這份榮譽是對他賽場表現的最好肯定，也是整個速度滑冰國家隊的榮譽。第四次參加冬奧，終於圓夢奪得自由式滑雪女子空中技巧冠軍的老將徐夢桃也表示，這份無上榮譽不僅屬於她個人，更是中國冰雪、中國自由式滑雪空中技巧隊每個人努力的成果。

對此，有網友說，「高」亭宇舉起徐「夢」桃，也代表了「高」舉中國「夢」的意思，真的是太令人感動，太有民族自豪感了；「好！這象徵中國女性不僅能頂半邊天，而且往往衝在最前面。」「好囂張，喜歡。」

但也有網民覺得，這種進場方式越看越覺得「有些那個」，「公共場合、非親密關係的男女不適合這樣騎著出場。」「就算是情侶，在大庭廣眾之下把女友給扛在肩上，我從來不覺得這是一個合適的做法。」「作為東道主，並且第一個出場，不夠莊重。」

也有網民覺得這樣議論是大驚小怪：「過去國際大型體育活動也有這樣形式出入場的，是你想多了。」「取得歷史突破的中國隊怎麼玩我都很開心。」

中國代表團旗手徐夢桃與高亭宇在閉幕式上入場。（新華社）
中國代表團旗手徐夢桃與高亭宇在閉幕式上入場。（新華社）

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