閉幕式觀眾狂奔鳥巢 為買冰墩墩

北京冬奧吉祥物冰墩墩掀起一股購買潮。（取材自人民日報）

北京冬奧 吉祥物冰墩墩掀起一股「墩墩熱」，昨天的閉幕式8點在鳥巢國家體育場登場，觀眾一路狂奔到紀念品商店，就是為了它。

綜合媒體報導，冬奧開幕以來，冰墩墩圈粉無數，加上其他冰雪用品熱銷，全民冬奧熱情不減，這屆冬奧「帶貨」能力實強。數據顯示，近半個月超1億人湧入天貓奧林匹克官方旗艦店準點蹲守冰墩墩，但通常是一秒售罄，網友每天在線求官方補貨。

100萬隻冰墩墩20日在官方旗艦店集中發售，從早上10時至晚上9時，每個整點都可搶。網友稱，總算趕在冬奧閉幕前實現「一戶一墩」了。

北京冬奧閉幕式昨晚8點登場，受邀觀禮民眾傍晚4點半抵達鳥巢後，大家第一件事不是入場尋找座位、對號入座，而是出現一路狂奔的人群。不知道狀況的人，還以為在拍電影「失速列車」，但是已接獲場內朋友「線報」的觀眾，則是趕至222號入口附近的冬奧紀念品商店，搶購目前正夯的吉祥物「冰墩墩」玩偶。

另外，前日本代表﹑花滑名將織田信成也是「冰粉」，閉幕前誓要入手一隻，他在社交網站直擊排隊搶購的盛況，他排了四個半小時總算買到一隻冰墩墩，開心得振臂高呼。他透過社交網站表達感受，直言這就是奇蹟：「我終於買到冰墩墩，這一隻是新年特別版，簡直是奇蹟，真是皇天不負有心人。」

另有網友說，排了七小時總算買到了冰墩墩。

相對於網友的搶購熱潮，南韓 短道速滑運動員 李俊瑞日前和另一名短道速滑運動員金東旭前往北京冬奧村的紀念品店並在社交媒體上進行直播。李俊瑞在商店轉了一圈以後說「沒什麼可買的」。隨後，他拿起貨架上的圍巾和包看了看表示，「不覺得好像沒有一件想買的東西嗎？真的不怎麼樣。」

雖然李俊瑞展現出對冬奧吉祥物冰墩墩的關心，但冰墩墩玩偶已經售罄。最終李俊瑞說，「就這麼走吧，真的沒啥好買」，空手離開了商店。

有一些網友認為李俊瑞「真是個孩子」，但有網友認為李俊瑞此舉反而是在「貶低南韓」。