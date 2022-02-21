月薪1萬以下不用繳稅？董明珠：富人應該多繳些

格力電器董事長董明珠準備提建議，月薪過1萬才要繳稅。(新華社)

當局力推共同富裕政策，具全國人大代表身分的格力電器董事長董明珠表示，將於3月全國人大會議 上建議，將工薪階層稅收起徵點提高到月薪人民幣1萬元，減少工薪階層負擔；但「富人應多繳稅」，她主張個人所得稅最高稅率從45%提高到55%，頗有呼應「共富」政策意味。

央視報導，董明珠在接受央視財經頻道19日播出的「對話」節目訪問時，作上述表示。董明珠表示，自己作為人大代表，今年會再次在人大會議上提出，提高工薪階層的稅收起徵點。她說，「國家的稅收應該富人多交稅，支援社會公共服務」。

董明珠指出，由於中國目前出現消費疲軟的現象，因此要鼓勵工薪階層消費。第一是企業能保證他們的收入穩定，不會因為企業的好壞，讓這批人「突然沒有收入了」。特別是「90後」的人都30歲了，開始成家立業，孩子也約才2、3歲。

她主張，若將工薪階層稅收起徵點提高到月薪人民幣1萬元（約1580美元），依一年12萬計算，員工每年會少被徵收約7000至8000元，消費力會增加。

目前中國個人所得稅的起徵點是每月人民幣5000元，分薪資、生產或經營所得、稿費及其他所得等。薪資所得稅級距從百分之3至百分之45，共七級。

董明珠同時指出，因為「共同富裕」，富人應該多交稅。 目前中國個人所得稅最高稅率是百分之45，應可再增加到百分之50甚至百分之55。「收入多的多交點稅」，這些稅用在社會公共服務支援，「這個社會就會變得非常好」。

據了解，董明珠除醞釀將在「兩會 」上具體提議外，最近幾年，她在格力電器員工福利 方面也確實拿出不少具體措施，其中包括人才房和員工持股。

據每日經濟新聞報導，2021年「董明珠自媒體」公眾號發布消息指出：「董明珠說到做到，承諾給格力員工一人一套房的諾言，真的兌現了。」位於珠海市香洲區的格力明珠廣場人才房，第一批3000多套員工住房將交付使用。