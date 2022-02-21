我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

月薪1萬以下不用繳稅？董明珠：富人應該多繳些

記者羅印冲／綜合報導
格力電器董事長董明珠準備提建議，月薪過1萬才要繳稅。(新華社)
格力電器董事長董明珠準備提建議，月薪過1萬才要繳稅。(新華社)

當局力推共同富裕政策，具全國人大代表身分的格力電器董事長董明珠表示，將於3月全國人大會議上建議，將工薪階層稅收起徵點提高到月薪人民幣1萬元，減少工薪階層負擔；但「富人應多繳稅」，她主張個人所得稅最高稅率從45%提高到55%，頗有呼應「共富」政策意味。

央視報導，董明珠在接受央視財經頻道19日播出的「對話」節目訪問時，作上述表示。董明珠表示，自己作為人大代表，今年會再次在人大會議上提出，提高工薪階層的稅收起徵點。她說，「國家的稅收應該富人多交稅，支援社會公共服務」。

董明珠指出，由於中國目前出現消費疲軟的現象，因此要鼓勵工薪階層消費。第一是企業能保證他們的收入穩定，不會因為企業的好壞，讓這批人「突然沒有收入了」。特別是「90後」的人都30歲了，開始成家立業，孩子也約才2、3歲。

她主張，若將工薪階層稅收起徵點提高到月薪人民幣1萬元（約1580美元），依一年12萬計算，員工每年會少被徵收約7000至8000元，消費力會增加。

目前中國個人所得稅的起徵點是每月人民幣5000元，分薪資、生產或經營所得、稿費及其他所得等。薪資所得稅級距從百分之3至百分之45，共七級。

董明珠同時指出，因為「共同富裕」，富人應該多交稅。 目前中國個人所得稅最高稅率是百分之45，應可再增加到百分之50甚至百分之55。「收入多的多交點稅」，這些稅用在社會公共服務支援，「這個社會就會變得非常好」。

據了解，董明珠除醞釀將在「兩會」上具體提議外，最近幾年，她在格力電器員工福利方面也確實拿出不少具體措施，其中包括人才房和員工持股。

據每日經濟新聞報導，2021年「董明珠自媒體」公眾號發布消息指出：「董明珠說到做到，承諾給格力員工一人一套房的諾言，真的兌現了。」位於珠海市香洲區的格力明珠廣場人才房，第一批3000多套員工住房將交付使用。

兩會 全國人大會議 福利

上一則

確診者赴婚宴 內蒙疫情7天161例「來勢凶猛」

下一則

進場變「蹦迪」 谷愛凌同框蘇翊鳴

延伸閱讀

響應共同富裕？中國格力董座董明珠：富人應該多繳稅

響應共同富裕？中國格力董座董明珠：富人應該多繳稅
北卡州長鼓勵善用子女稅優惠 可獲所得稅全額減免

北卡州長鼓勵善用子女稅優惠 可獲所得稅全額減免
印度傳出再禁中國App翌日 華為多處據點被查稅

印度傳出再禁中國App翌日 華為多處據點被查稅
金山將為低收入家庭免費稅務服務

金山將為低收入家庭免費稅務服務

熱門新聞

在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34

速滑輸不起？ 南韓選手擦領獎台「致敬」 引爆中網

2022-02-14 02:30
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍