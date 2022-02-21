中國民眾為何至今打不到mRNA? 外媒納悶

專家認為，一支更有效的mRNA新冠疫苗，有助於維持中國的清零政策。圖為北京市1月17日在爆發少數確診案例後，民眾在一所醫院外排隊接受核酸檢測。(路透)

為何中國14億人至今未能打到mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗 ？去年春天，北京 當局說將核准中國復星醫藥代理進口的mRNA疫苗「復必泰」；去年秋天，當局又說即將生產自製的mRNA疫苗，但至今mRNA疫苗還是只聞樓梯響不見人下來。中國在此類疫苗的落後狀況，讓許多專家及西方國家媒體不解。是遭遇研發瓶頸，還是有外力影響？

紐約時報指出，包括莫德納（Moderna）及BNT在內的mRNA疫苗，是目前最效的新冠疫苗，經全球許多國家核准及使用。中國民眾已接種的疫苗，主要是有效性較低的國藥及科興兩種滅活疫苗，目前當局尚未核准任何一種外國研製的mRNA疫苗，也尚未推出本土研製的mRNA疫苗，戳破了北京方面先前有關疫苗研發領先世界的說法，也讓專家質疑，中國凡事自主的作法，不像官員說得那麼成功。

多位科學家說，正由於中國實施嚴格的防疫 隔離政策，整體人口尚未累積到足以對抗新冠重症感染的自然免疫力。目前國內已逐漸有防疫辦法改弦更張的壓力。

近幾個月已有官員公開討論，有必要推出更佳的疫苗科技。頂尖呼吸疾病專家鍾南山去年12月的一場研討會中說，「我們必須從其他國家學習好東西，例如mRNA疫苗。」當局上周核准輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥物Paxlovid，部分專家認為此藥可能有助於改變北京的抗疫策略。

中國去年似乎曾準備推出mRNA疫苗，當時總部設在上海、代理復必泰的復星醫藥公司告訴投資人，說審查機關將在去年7月核准讓民眾接種復必泰。但到了8月下旬，復星董事長郭廣昌對外界表示，當初復星開發mRNA疫苗的出發點，是國家利益，給民眾多一種選擇，「無論結果如何都沒關係」。

華爾街日報引述消息人士的說法，指當局延遲核准復必泰，是擔心民眾懷疑國產疫苗，且為中國製藥公司推出本土mRNA疫苗爭取更多時間。BNT首席商務長馬瑞特（Sean Marett）上個月說，他們很難預測復必泰何時在中國核准通過，但中國仍是極重要的市場，這一點他們非常非常堅定。

在本土mRNA疫苗方面，中國第一個mRNA新冠疫苗生產廠，去年12月21日在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行奠基儀式，一期產能為每年1.2億劑，預計開工後八個月內建成，投入營運。