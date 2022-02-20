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海星又來了 青島上演蛤蜊保衛戰…「小的做藥 大的賣燒烤店」

中國新聞組／北京20日電
青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）
青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）

「海底蝗蟲」海星大舉入侵青島膠州灣的場景，今年再度上演。為了解救蛤蜊和海蠣子，漁船拚命打撈，每艘船一小時就能撈上來幾百斤到上千斤海星。來收購的商販表示，「小的海星做藥，大的賣給燒烤店、日本料理」。

來源：YouTube

半島都市報報導，紅島漁港碼頭上擠滿商販，他們都是來收購海星的，每個人都帶著滿滿一車塑料筐，怕不夠裝又帶了一堆泡沫盒。

當天共有八艘漁船靠岸，由於天氣比較冷，捕撈的海星不算多，「今年海星賣得很好，價格也比去年高，去年四、五塊錢一斤，現在六、七塊錢一斤，很多商販都搶不到，只能白跑一趟」。碼頭邊，偶爾有漁民向市民零賣，大的十多元一斤，小的一元一個。

商販表示，可能受地理位置及氣候條件影響，膠州灣的海星比其他地方的口感要好，「細品有一股濃郁的香味」。

大的海星會賣到燒烤店。（取材自半島都市報）
大的海星會賣到燒烤店。（取材自半島都市報）

專家介紹，海星專吃青島盛產的蛤蜊及海蠣子，海星捕食時，用腕上的管足捉住獵物並將其包住，進食時還會分泌黏液，覆蓋在海底的泥沙上，導致棲息在沙地的貝類無法呼吸。黏液對貝類有很大的殺傷性，往往殺死的貝類比吃掉的多，導致蛤蜊成片死亡。

當地人表示，這些海星屬於冷水類，原本生活在深海海域，當前膠州灣的水偏涼，海星就從深海水域一路過來，多數分布在跨海大橋外，「去年秋天還是啤酒蓋大小，現在已經長到這麼大，有些已經出現海星籽」。

養殖戶說，只有通過潛水員的打撈才能減少海星數量，解救蛤蜊和海蠣子。

潛水員大多來自外地，年齡大的60多歲，小的30多歲。儘管一天的收入可觀，但與艱辛的付出相比，這份工作對年輕人來說吸引力不大。一名潛水員說，當天他們忙了四個小時，撈了六、七百斤海星。

一名養殖戶介紹，隨著節後工人返崗，捕撈船和收購商會越來越多。

青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）
青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）
青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）
青島膠州灣撈上大量海星。（取材自半島都市報）

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